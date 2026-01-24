U de Chile tendrá su flamante estreno en la temporada 2026 y lo hará en un apretón internacional frente a Universitario en el Estadio Monumental U de Lima.

Los Azules debieron abrir su temporada la semana pasada frente a Racing en Concepción, pero la emergencia provocada en la zona por los incendios forestales obligó a la suspensión del evento.

Para no perder ritmo, la U de Chile jugó dos partidos reducidos, a puerta cerrada, frente a Santiago Wanderers y eso bastó para que Francisco Meneghini se hiciera una idea de su equipo titular.

Paqui eligió a Octavio Rivero como delantero titular para el debut oficial de la U, postergando el estreno de Juan Martín Lucero, quien recién lleva dos entrenamientos con el plantel azul.

⚽ La formación de la U de Chile para enfrentar a Universitario

Meneghini alineará con un 4-3-3 que mezcla experiencia y refuerzos recientes. El once probable será:

Arco : Cristopher Toselli

: Cristopher Toselli ​Defensa: Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni

Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni ​ Mediocampo: Lucas Romero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano

Lucas Romero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano ​Ataque: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero

​Las grandes novedades son Lucas Romero en su debut con la camiseta azul y la ratificación de Octavio Rivero por encima de Juan Martín Lucero.

🇺🇾 ¿Por qué Rivero será titular en la U de Chile en lugar de Lucero?

Rivero convenció en esta semana de prácticas en el amistoso ante Wanderers. Meneghini vio a Rivero con más rodaje tras varias semanas de pretemporada, mientras que Lucero apenas sumó dos entrenamientos desde su llegada. El doblete ante los caturros en el CDA el pasado martes terminó de convencer al cuerpo técnico.

​Además, Lucero asumió con humildad la competencia interna: “Yo vine a aportar donde me toque. Hay muy buenos jugadores en el puesto y voy a sumar donde Paqui lo decida”, declaró en su presentación oficial.

​🏟️ ¿Qué es la Noche Crema?

Es el evento anual de presentación de Universitario de Deportes ante su hinchada. La edición 2026 será especial porque los cremas buscan el tetracampeonato nacional tras conquistar tres títulos consecutivos.

El evento comenzará a las 19:00 horas con activaciones, shows musicales y la presentación de la banda argentina Los Caligaris. El partido ante la U será el plato fuerte de la noche, programado para las 22:45 horas de Chile.

📺 ¿Dónde ver U de Chile vs Universitario EN VIVO?

No será transmitido por ningún canal de TV abierta de Chile, tampoco se podrá ver por TNT Sports o ESPN. Pero habrá opciones por donde verlo en territorio nacional.

La primera opción es verlo a través del canal de cable TV Perú y también se podrá ver de forma gratuita en su sitio web.

Otra alternativa es ver el evento completo por el canal de youtube de Universitario, claro que esto tendrá un cobro de 4200 pesos chilenos.