Colo Colo vive días intensos en su pretemporada 2026, enfocado en afinar piezas y consolidar el funcionamiento antes del arranque del Campeonato Nacional. Sin embargo, el mercado de fichajes volvió a irrumpir con fuerza en medio de la concentración alba, instalando una inquietud que crece con el paso de las horas.

La ausencia de Lucas Cepeda en el último amistoso ante Alianza Lima no pasó inadvertida. Aunque inicialmente se explicó por un problema de salud, con el correr del día comenzaron a surgir antecedentes que apuntan a un escenario mucho más profundo y decisivo para el armado del equipo que dirige Fernando Ortiz.

❓ ¿Puede salir Lucas Cepeda de Colo Colo en este mercado?

Todo indica que la posibilidad es real y cercana. Según información revelada por DaleAlbo, el extremo está a detalles de abandonar la concentración del Cacique para cerrar una salida al fútbol europeo, con una oferta formal que ya estaría en camino a las oficinas de Blanco y Negro.

Si bien aún no se confirma el club de destino, desde el entorno albo reconocen que existen interesados concretos, principalmente desde España, aunque no se descartan otros mercados. A sus 23 años, el futbolista ve con buenos ojos dar el salto y la definición podría resolverse en cuestión de días.

🗣️ ¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre la situación de Lucas Cepeda?

Tras el duelo ante Alianza Lima, el técnico albo optó por la cautela, aunque dejó abierta la puerta a movimientos en el plantel. En declaraciones recogidas por DaleAlbo, explicó:

“Lucas (Cepeda) estuvo con un tema estomacal complicado y la verdad no sé. Cuando el libro de pases siempre está abierto puede ser que hay gente que venga o gente que se pueda ir. Lo hablaremos con el presidente si se da esa situación”.

⏳ ¿Hasta cuándo Colo Colo está dispuesto a negociar una venta por Cepeda?

Desde la dirigencia, la postura apunta a no despotenciar al equipo sin margen de reacción. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue claro al referirse a los plazos y condiciones para una eventual salida:

“La idea nunca es despotenciar al equipo. Creemos que tenemos un muy buen plantel, pero es cierto que, de los jugadores nuestros que han estado sobre la mesa, la salida de Lucas podría llegar a ser una realidad si aparece una propuesta concreta. En ese caso, nuestra intención sería también poder reemplazarlo”.

Además, fijó el marco temporal para cualquier decisión: “Entendemos que el plazo para hacer incorporaciones es hasta la cuarta fecha desde que arranca el campeonato, es decir, aproximadamente hasta fines de febrero, y esa es la ventana que tenemos para evaluar cualquier situación”.

🔄 ¿Puede Colo Colo encontrar un reemplazo si se concreta la salida de Lucas Cepeda?

Aquí aparece uno de los principales nudos del escenario. Con la llegada de Maximiliano Romero, Colo Colo completó cinco cupos de extranjeros en el plantel. Si bien las bases permiten seis inscritos, solo cinco pueden estar en cancha al mismo tiempo, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra.

Hoy, los cupos parecen ocupados por nombres como Joaquín Sosa, Javier Méndez, Claudio Aquino, Javier Correa y el propio Romero, obligando a la gerencia deportiva a analizar con lupa cualquier movimiento que implique sumar un reemplazo directo.

📊 ¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Más allá del ruido del mercado, la posible salida de Cepeda no es menor desde lo futbolístico. En el último ciclo, el extremo se consolidó como una pieza relevante del equipo, algo que explica el interés desde el exterior.

En total, registra 72 partidos oficiales, con 15 goles, 8 asistencias y más de 5.100 minutos en cancha, cifras que lo posicionan como una de las cartas exportables más atractivas del actual plantel albo.

🧩 En resumen

Una posible salida inquieta a Colo Colo en plena pretemporada

Lucas Cepeda aparece muy cerca de partir al extranjero

La ausencia ante Alianza Lima no fue solo por un tema de salud

Blanco y Negro evalúa vender solo si puede reemplazarlo

El cupo de extranjeros complica cualquier movimiento

La definición podría llegar en los próximos días

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las novedades del mercado de fichajes de Colo Colo y las claves que explican cada movimiento del Cacique.