En Universidad de Chile se comienza a sentir la presión de fin de año. Ya fuera de la lucha por el título, pero con el equipo peleando por volver a la Copa Libertadores; el técnico Gustavo Álvarez sigue bajo la lupa y varios jugadores empiezan a pensar en lo que viene. En ese escenario, Leandro Fernández decidió romper el silencio con un mensaje que no pasó inadvertido.

El atacante argentino, que venía de meses complicados por lesiones y falta de minutos, recuperó la confianza justo en el cierre del torneo. Su gol ante Everton pareció un desahogo y así lo dejó ver con un tono más humano que futbolero: habló de esfuerzo, paciencia y de lo difícil que fue mirar desde fuera cuando el equipo más lo necesitaba.

⚽ Leandro Fernández y su futuro en la U: “Dependerá de todos”

Lejos de cualquier frase hecha, Fernández fue claro al hablar de lo que viene. No aseguró nada, pero tampoco cerró puertas: “Todos a fin de año vamos a hacer un balance. No solamente nosotros, sino que la institución, que es lo que quiere para el año que viene. Van a evaluar la disposición de los jugadores, como estuvo cada uno y es algo dirigencial que van a ver qué camino tomar”.

“Yo tengo contrato, soy muy feliz acá y mi familia también, así que dependerá mucho más de lo que quiera la dirigencia para el año que viene”. Fernández dejó la sensación de estar cómodo, pero consciente de que su continuidad no depende solo de él. En medio de un camarín que atraviesa cambios, su caso se transformó en un reflejo del momento azul: una mezcla de incertidumbre y esperanza por lo que viene.

🔵 Mensaje directo para Gustavo Álvarez

Cuando se le preguntó por Gustavo Álvarez no dudó en marcar la diferencia: “Gustavo desde que llegó ha dejado su marca, tanto en el plantel como en la institución“.

Lea agregó que Álvarez “es un gran entrenador, tuvimos muchos desafíos, pasamos cosas buenas y malas, y hoy nos encontramos en una recta final del torneo que no queríamos pero tenemos que tratar de terminar de la mejor. A todos nos ha dejado algo para nuestras carreras”