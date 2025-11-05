Leandro Fernández vivió una tremenda emoción al anotar en el duelo de U de Chile vs Everton en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025, el que es clave para ambos equipos.

Fernández dejó atrás una gran sequía goleadora de varios meses en la U, por lo que su reacción era esperable, tomando en cuenta también las críticas que recibió en todo este tiempo.

🤩 La gran emoción de Leandro Fernández tras anotar en U de Chile

Tras convertir de cabeza en el segundo tiempo del U de Chile vs Everton, Fernández lo gritó con todo y se fue directo hacia el sector de la barra de los Azules, que mostró su apoyo al delantero argentino.

Luego llegaron sus compañeros, quienes abrazaron con evidente emoción a Fernández, alegrándose porque éste deja atrás su momento más difícil en el Romántico Viajero, con el que supo brillar en las temporadas anteriores.

😱 La tremenda sequía que dejó atrás Leandro Fernández en U de Chile

Desde el 31 de mayo que Leandro Fernández no anotaba en U de Chile (contra O'Higgins), por lo que transcurrieron más de 5 meses, en los que el atacante no solo se divorció del gol, sino que también mostró un mal juego, impropio para su gran categoría.

Lo bueno es que esto llega antes de la recta final del Campeonato Nacional, instancia en que los Azules necesitan a Fernández y la mayoría de su plantel, debido a que se juegan la clasificación a alguna copa internacional.

🧐 Rodrigo “Tucu” Contreras también superó una mala racha

Rodrigo “Tucu” Contreras marcó el segundo tanto de U de Chile vs Everton y dejó en el pasado casi tres meses de mala racha goleadora, situación que lo tenía fuera del equipo.

La última vez que había marcado era el 9 de agosto en la goleada por 4-1 frente a Unión Española.

