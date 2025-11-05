Universidad de Chile volvió a sonreír. Luego de dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional, los azules superaron a Everton de Viña del Mar por 2-0 y siguen con vida en su objetivo de conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

La gran figura de los universitarios en el Estadio Santa Laura fue Leandro Fernández, quien abrió la cuenta con un cabezazo certero y que luego estuvo cerca de marcar un golazo que evitó el vertical derecho.

“El equipo hizo un gran partido, hace rato venía necesitando un partido así, volver a convertir y con con nuestra gente contento que se pudo dar”, dijo en conversación con TNT Sports tras el duelo.

🥺 La dedicatoria de Fernández tras brillar en U de Chile

Sin embargo, el atacante de la U no solo valoró la victoria ante los ruleteros, sino que también lanzó una especial dedicatoria por su tanto y se refirió a su futuro en el club. “Mi posición es día a día, hay que tratar de convertir, de ayudar al equipo. En un momento donde lo venía haciendo irregularmente me tocó salir, me lesionarme. Lucas (Assadi) entró y aprovechó la oportunidad. Creo que el equipo lo venía haciendo muy bien y tuve que esperar”, indicó.

“Quiero agradecer a mi señora, a mi hijo, a mis amigos, y especialmente a la gente de la U que desde el día uno hasta hoy me siguen apoyando, siguen creyendo en mí. Así que dedicarle el gol a ellos también”, añadió.

Fernández, además, agradeció el cariño que recibe a diario por parte de los hinchas. “Ahí es donde se ven los verdaderos, en las buenas y en las malas también. La gente acá en las malas siempre está, siempre brinda el apoyo y yo tengo que demostrar dentro de la cancha por qué se sienten representados. Hoy lo pude hacer y ojalá que pueda ser el que fui el año pasado”, señaló.

⚽ Leandro Fernández da luces sobre su futuro en U de Chile

Por último, Leandro Fernández fue consultado sobre su futuro en Universidad de Chile, y si bien aclaró que su continuidad será evaluada a fin de año, confesó que su deseo es seguir en el 2026.

“Tengo contrato. La institución merece seguir allá arriba. En diciembre se verá qué es lo que pasa, pero yo tengo contrato y estoy muy feliz acá”, concluyó.

