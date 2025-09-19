La Selección Argentina encendió la previa del Mundial Sub 20 Chile 2025 con una nómina que no dejó indiferente a nadie. Diego Placente confirmó la lista de 21 convocados con sorpresas de última hora, pero también con bajas que sacudieron al ambiente futbolero, dejando a varios talentos fuera de la cita planetaria.

Entre gestiones contrarreloj para rescatar figuras desde Europa y ausencias que golpean fuerte, la Albiceleste llega con un plantel donde predomina la base local. Sin embargo, la falta de algunas de sus joyas más prometedoras abre dudas sobre el verdadero potencial de un equipo que deberá enfrentar a Cuba, Australia e Italia en la fase de grupos.

🇦🇷 ¿Qué pasó con la nómina de Argentina Sub 20 para el Mundial en Chile?

Diego Placente entregó este jueves la lista definitiva de 21 convocados que representarán a Argentina en el Mundial Sub 20, que arranca el 27 de septiembre en Chile.

Si bien hubo gestiones de último minuto que permitieron sumar a figuras como Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto) y Julio Soler (Bournemouth), la noticia se centró en las ausencias: la Albiceleste no podrá contar con algunas de sus máximas promesas que brillan en Europa.

❌ Las grandes ausencias de Argentina para el Mundial Sub 20 Chile

La lista sorprendió porque quedaron fuera nombres que los hinchas esperaban ver en Chile:

Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Franco Mastantuono (Real Madrid)

(Real Madrid) Valentín Carboni (Genoa, sin autorización de su club)

Estas ausencias golpean fuerte, ya que se trata de tres de los jugadores con mayor proyección del fútbol argentino.

🔎 ¿Qué jugadores se sumaron a último momento a la lista de Argentina?

Placente y su cuerpo técnico lograron revertir algunas negativas con gestiones exprés:

Prestianni viaja gracias al cambio de DT en Benfica, donde José Mourinho dio luz verde.

viaja gracias al cambio de DT en Benfica, donde José Mourinho dio luz verde. Tomás Pérez fue liberado por Porto tras una negociación a contrarreloj.

fue liberado por Porto tras una negociación a contrarreloj. Julio Soler también recibió permiso del Bournemouth para disputar el torneo.

⚽ ¿Quiénes lideran la base local de Argentina Sub 20?

El plantel tiene una fuerte presencia del fútbol argentino, con nombres que llegan como figuras:

Maher Carrizo (Vélez), carta ofensiva clave.

(Vélez), carta ofensiva clave. Santino Andino (Godoy Cruz), decisivo en el Sudamericano.

(Godoy Cruz), decisivo en el Sudamericano. Milton Delgado (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Ian Subiabre (River Plate).

📋 Nómina de Argentina para el Mundial Sub 20 Chile 2025

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Volantes

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Delanteros

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River Plate)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

📅 El calendario de Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025

La Albiceleste quedó emparejada en el Grupo C junto a Cuba, Australia e Italia.

28 de septiembre : Cuba vs Argentina | 20:00 | Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

: Cuba vs Argentina | 20:00 | Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander 1 de octubre : Argentina vs Australia | 20:00 | Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

: Argentina vs Australia | 20:00 | Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander 4 de octubre: Argentina vs Italia | 20:00 | Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

👉 Sigue toda la cobertura del Mundial Sub 20 Chile 2025, con fixture, resultados y análisis de la Roja y sus rivales, solo en Al Aire Libre.