El Mundial Sub 20 Chile 2025 no sólo ha devuelto algo de ilusión al hincha chileno, sino que ha demostrado que el hambre de fútbol en nuestro país sigue intacta. Más de 120 mil espectadores han asistido a las cuatro sedes mundialistas, transformando este torneo juvenil en una verdadera fiesta.

El Estadio Nacional se ha convertido en el epicentro de esta celebración futbolística. 42.517 personas colmaron el coloso de Ñuñoa para presenciar el duelo entre Chile y Japón de este martes. Pese a la derrota 2-0 ante los nipones, los hinchas mantuvieron el apoyo hasta el último minuto, demostrando que hay que estar en las buenas y las malas.

🏟️ Mundial Sub 20 que la rompe en asistencia

Tradicionalmente, los torneos juveniles no generan la misma convocatoria que los torneos adultos. Sin embargo, Chile 2025 ha roto esa regla no escrita del fútbol internacional. Valparaíso, Rancagua y Talca también han registrado gran asistencia, consolidando este certamen como un éxito rotundo en términos de público.

Para la final, por ejemplo, los tickets ya están agotados, y para los últimos partidos de la fase de grupos quedan entradas en muy pocas localidades.

El Mundial Sub 20 Chile 2025 ha demostrado que cuando el fútbol llama, el país responde. Y esta vez, 120 mil voces han confirmado que la pasión por este deporte sigue más viva que nunca.