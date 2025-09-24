Cuando el talento viene en los genes, crece la expectación. Y es que este sábado 27 de septiembre arrancará en Chile el Mundial Sub 20, y entre sus protagonistas destacan jóvenes que cargan con la responsabilidad de apellidos que marcaron la historia del fútbol mundial.

La Copa del Mundo juvenil promete ser una cita histórica, no sólo por el nivel de los 24 equipos participantes que competirán hasta el 19 de octubre, sino porque en las canchas de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca veremos a una nueva generación de futbolistas que busca honrar los legados familiares más prestigiosos del balompié internacional.

🏅 Los herederos de los Balones de Oro que estarán en Chile

Francia llega como una de las selecciones favoritas del torneo, y gran parte de esa expectación recae en Elyaz Zidane, el defensor central de 19 años que milita en el Real Betis de Manuel Pellegrini. El hijo menor del legendario Zinedine Zidane, ganador del Balón de Oro 1998, ya es una fija en la selección gala dirigida por Bernard Diomède, con quien ha disputado nueve encuentros y hasta se estrenó como goleador ante Arabia Saudí en el torneo Maurice Revello.

Con sus 1,94 metros de estatura, Elyaz se ha consolidado como una de las promesas más sólidas de la filial del Betis tras llegar desde la cantera del Real Madrid en enero de 2024. Su versatilidad le permite actuar tanto como central como lateral, convirtiéndose en una pieza clave para los planes tácticos de Francia en el Grupo E, donde enfrentará a Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia.

El otro heredero de un Balón de Oro que pisará suelo chileno es Kristian Shevchenko, hijo del ucraniano Andriy Shevchenko, quien conquistó el prestigioso galardón en 2004. El joven de 18 años, que actualmente milita en el Watford inglés, representará a Ucrania en el Grupo B junto a Corea del Sur, Paraguay y Panamá.

Elyaz Zidane en el torneo Maurice Revello / ©Imago.

🌎 El legado sudamericano también se hace presente

La representación sudamericana no se queda atrás en esta “dinastía futbolística”. Por Colombia jugará Emilio Aristizábal, hijo del exdelantero Víctor Hugo Aristizábal, máximo goleador de la Copa América 2001 con seis tantos y mundialista con la selección cafetera en Estados Unidos 94 y Francia 98.

Por Paraguay, la responsabilidad recaerá en Lucas Guiñazú, hijo del exvolante argentino Pablo Guiñazú, quien brilló durante cinco temporadas en el Internacional de Porto Alegre conquistando cuatro títulos regionales, una Copa Libertadores en 2010 y una Copa Sudamericana en 2008. Lucas ya demostró su compromiso con la Albirroja al declarar: “Siempre me sentí parte de la cultura paraguaya”, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar que el talento familiar trasciende nacionalidades.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 no sólo será una vitrina para las futuras estrellas del fútbol mundial, sino también el escenario donde estos jóvenes herederos buscarán demostrar que los genes ganadores pueden trascender generaciones y que el apellido, más que una presión, puede ser el combustible perfecto para alcanzar la gloria.