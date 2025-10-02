Benjamín Cremaschi ha sido uno de los jugadores más destacados de las primeras jornadas del Mundial Sub 20: el jugador de Estados Unidos marcó un triplete en la goleada por 9-1 ante Nueva Caledonia y fue titularísimo en el triunfo por 3-0 sobre Francia.

Su apellido de inmediato nos hizo recordar a una leyenda del fútbol chileno Atilio Cremaschi, quien fue figura de Chile en el Mundial de 1950, con dos goles contra Estados Unidos, además de ídolo de Unión Española y jugador de Colo Colo y Rangers.

💎 Figura del Mundial Sub 20 aclaró su vínculo con leyenda de La Roja y con Chile

De hecho, de inmediato llegaron muchas versiones que indicaban que Benjamín era nieto de Benjamín Cremaschi, aunque el propio jugador lo descartó en diálogo con T13.

“No, nada que ver. Tengo dos abuelos, uno es Horacio Cremaschi y el otro es César Lara. No sé por qué, capaz por el apellido, pero bueno, yo nunca dije que era mi abuelo. Sé que es una persona muy querida acá en Chile, pero no tengo relación con él, no tengo nada de sangre chilena, lo único que tengo que son primos que viven acá, pero por laburo y porque estudian, no por otra cosa”, señaló el futbolista que tiene ascendencia argentina y, también, vivió en Mendoza, razón por la que habla perfecto español.

De todas formas, el citado medio averiguó que hay un parentesco lejano, aunque esto tampoco está en conocimiento del jugador: “Nadie me ha dicho nada y ahí están mis viejos y ahí está mi abuelo, así que nada más”.

Esto, además, descarta que el jugador haya despreciado a Chile para jugar la Copa del Mundo Sub 20, ya que nunca fue convocable.

