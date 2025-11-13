El fútbol danés volvió a abrirle las puertas al talento chileno y esta vez con un nombre prácticamente desconocido para el público local. El FC Midtjylland, la misma institución donde Darío Osorio se ha consolidado como una de las figuras jóvenes de la Superliga, anunció la incorporación de un atacante que promete dar que hablar: Nathaniel Pérez Torres.

A sus 16 años, el delantero formado en el Malmö sueco fue presentado como parte del proyecto de captación internacional del club. Su polifuncionalidad, su origen multicultural y sus pasos por selecciones juveniles europeas lo posicionan como un prospecto a seguir de cerca. Y mientras Osorio continúa brillando en el primer equipo, Midtjylland vuelve a mirar hacia Chile… esta vez, para proyectar al próximo talento.

🔥 ¿Quién es Nathaniel Pérez Torres, el chileno fichado por el Midtjylland?

El delantero nació en Suecia, pero tiene raíces chilenas por parte de su padre y mexicanas por parte de su madre. Se formó en las divisiones menores del Malmö FF, el equipo más importante de Suecia, donde destacó por su velocidad, potencia y desequilibrio en el uno contra uno.

Pérez ha representado a Suecia en categorías juveniles, pero sigue siendo elegible para La Roja, ya que nunca ha jugado por la Selección adulta. Su vínculo con Chile es estrecho y, según reveló a AS hace un tiempo, le interesa explorar el fútbol nacional.

⚽ ¿Qué dijo Nathaniel Pérez en su presentación oficial?

Sus declaraciones fueron un mensaje claro sobre lo que significa este salto en su carrera. “Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento. Además, los planes para mi futuro son muy prometedores. Llego a un gran club”, afirmó el atacante.

Luego agregó: “Ahora estoy contento con esto, y mi objetivo es hacer mi debut profesional aquí en el club y ojalá a una edad temprana”. También expresó la mezcla de emociones que lo acompañan en este paso:

“Tengo muchas ganas de empezar aquí, con una mezcla de nerviosismo y emoción, pero sé que será divertido y enriquecedor. Estoy agradecido por la oportunidad”.

📅 ¿Por qué Midtjylland decidió fichar a Nathaniel Pérez y qué dijo el club en su anuncio?

El fichaje fue presentado como parte de la estrategia internacional del club, traducido desde el comunicado oficial:

“El arribo de Nathaniel demuestra la solidez de nuestra estrategia de captación de talentos a nivel europeo. No solo competimos a nivel nacional, sino que ganamos batallas contra clubes de grandes ligas porque ofrecemos un entorno de desarrollo de primer nivel”.

El jefe del fútbol formativo, Bent Christensen, profundizó aún más: “Nathaniel es un jugador con ‘x-factor’: técnicamente afilado, explosivo y con una enorme capacidad de gol. Vemos un gran potencial en él y estamos convencidos de que este es el lugar ideal para desarrollarlo”.

🇨🇱 ¿Puede Nathaniel Pérez jugar por la Selección chilena?

Sí. Aunque actualmente milita en selecciones juveniles suecas, es elegible para La Roja al no haber disputado partidos oficiales con la adulta europea. Tiene triple nacionalidad: sueca, chilena y mexicana.

Su familia chilena —originaria de Santiago y Valparaíso— mantiene vivo el vínculo, y él mismo ha dicho que le gustaría conocer el nivel competitivo en Sudamérica.

🧩 ¿Por qué Dinamarca se está convirtiendo en un destino para chilenos?

Tres razones explican este nuevo patrón:

Midtjylland tiene una de las academias más fuertes del norte de Europa , conocida por potenciar jugadores jóvenes.

, conocida por potenciar jugadores jóvenes. Compite regularmente en torneos europeos , lo que permite exposición internacional.

, lo que permite exposición internacional. Su modelo de scouting busca perfiles sudamericanos, especialmente futbolistas rápidos, verticales y con proyección física.

El salto de Osorio es un caso que el club quiere repetir. Pérez Torres llega precisamente en esa línea.

