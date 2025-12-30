Colo Colo no solo piensa en lo que ya cerró, sino también en lo que podría perder. En el Monumental saben que el mercado no avisa y que una oferta inesperada puede alterar cualquier planificación, por muy avanzada que parezca. Por eso, mientras Fernando Ortiz afina detalles en defensa, la secretaría técnica mantiene activas varias carpetas.

La idea es anticiparse, tener nombres estudiados y caminos explorados, en caso de que el plantel sufra bajas sensibles. Bajo ese criterio, el Cacique comenzó a mirar nuevamente hacia el fútbol chileno, apuntando a perfiles jóvenes y con proyección inmediata.

👀 Colo Colo y Maxi Gutiérrez: una opción en observación

En ese escenario aparece Maximiliano Gutiérrez. El extremo de Huachipato, de buena temporada reciente y consolidado en Primera División, volvió a ser tema en Macul luego de que Colo Colo realizara una consulta inicial por su situación contractual, información que fue dada a conocer por En Cancha.

Si bien no hay negociaciones formales, en Blanco y Negro lo ubican en una lista de alternativas, pensada exclusivamente para responder ante eventuales salidas en el ataque. Lucas Cepeda y Marcos Bolados son los nombres que podrían partir, por lo que en Macul se están adelantando.

Maxi Gutiérrez fue uno de los destacados en Huachipato / ©Jorge Loyola/Photosport.

💸 Un factor económico que condiciona todo

El gran freno en esta historia según el citado medio, es el valor del pase. Huachipato no ha bajado sus pretensiones por Gutiérrez, cuyo precio ronda por el millón de dólares, según Transfermarkt. En Colo Colo son conscientes de esa realidad y saben que cualquier intento serio implicaría sentarse a negociar condiciones, plazos o fórmulas que permitan reducir el impacto económico.

Hoy, sin ingresos asegurados por transferencias de jugadores, el margen es estrecho. Por ahora, el nombre está anotado, pero no destacado. Colo Colo espera y se queda atento a las posibles salidas de sus agentes ofensivos.