La Primera B 2025 vive una jornada electrizante. Este jueves, Deportes Copiapó visita a San Luis de Quillota con la posibilidad de asegurar el ascenso directo a Primera División, mientras su perseguidor, Universidad de Concepción, enfrenta a Temuco a la misma hora.

El cuadro atacameño lidera la tabla con 51 puntos y llega encendido tras tres victorias consecutivas. Si gana y la UdeC no suma de a tres, se consagrará campeón de la temporada y regresará a la máxima categoría.

Pero el duelo también tiene un condimento especial del lado local: San Luis aún sueña con la Liguilla del Ascenso, ya que con una victoria podría quedar a solo dos puntos del octavo puesto (Rangers, con 40). Los dirigidos por Fernando Guajardo atraviesan una positiva racha de cinco partidos sin perder y quieren seguir escalando en la tabla ante el líder.

San Luis vs Copiapó EN VIVO: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Copiapó?

El partido entre San Luis y Deportes Copiapó se disputará este jueves 24 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la Fecha 29 del Campeonato Ascenso 2025.

  • 🗓 Fecha: Jueves 24 de octubre
  • 🕣 Hora: 19:30 horas
  • 🏟 Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs Copiapó?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium HD / TNT Sports
  • 💻 Streaming: HBO Max
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, estadísticas, tabla actualizada y cobertura simultánea del duelo entre Universidad de Concepción y Temuco.

🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs Copiapó

  • Árbitro principal: Fernando Vejar Díaz
  • Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova
  • Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña

¡Todo o nada! Así se jugará la Liguilla 2025 que define el último ascenso a Primera

🔵 El XI de San Luis vs Copiapó por la Primera B 2025

San Luis (DT: Fernando Guajardo):
Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Javier Retamales; Gino Albertengo, Nicolás Molina y Sebastián Parada.

🔵 El XI de Copiapó vs San Luis por la Primera B 2025

Deportes Copiapó (DT: Hernán Caputto):
Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones y Matías Gallegos.

📊 Tabla de posiciones – Primera B 2025

Pos.ClubPJPtsDG
1️⃣Copiapó2851+21
2️⃣Universidad de Concepción2849+13
3️⃣San Marcos2845+2
4️⃣Cobreloa2844+2
5️⃣Santiago Wanderers2841+4
8️⃣Rangers2840+2
9️⃣San Luis2838-2

📲 Para seguir EN VIVO la definición del Campeonato Ascenso 2025, mantente conectado con el canal de Google Discover de Alairelibre.cl, con resultados simultáneos, análisis minuto a minuto y actualizaciones de la carrera por el ascenso a Primera División.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas