La Primera B 2025 vive una jornada electrizante. Este jueves, Deportes Copiapó visita a San Luis de Quillota con la posibilidad de asegurar el ascenso directo a Primera División, mientras su perseguidor, Universidad de Concepción, enfrenta a Temuco a la misma hora.

El cuadro atacameño lidera la tabla con 51 puntos y llega encendido tras tres victorias consecutivas. Si gana y la UdeC no suma de a tres, se consagrará campeón de la temporada y regresará a la máxima categoría.

Pero el duelo también tiene un condimento especial del lado local: San Luis aún sueña con la Liguilla del Ascenso, ya que con una victoria podría quedar a solo dos puntos del octavo puesto (Rangers, con 40). Los dirigidos por Fernando Guajardo atraviesan una positiva racha de cinco partidos sin perder y quieren seguir escalando en la tabla ante el líder.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Copiapó?

El partido entre San Luis y Deportes Copiapó se disputará este jueves 24 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la Fecha 29 del Campeonato Ascenso 2025.

🗓 Fecha: Jueves 24 de octubre

Jueves 24 de octubre 🕣 Hora: 19:30 horas

19:30 horas 🏟 Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs Copiapó?

📺 TV: TNT Sports Premium HD / TNT Sports

TNT Sports Premium HD / TNT Sports 💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO con goles, estadísticas, tabla actualizada y cobertura simultánea del duelo entre Universidad de Concepción y Temuco.

🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs Copiapó

Árbitro principal: Fernando Vejar Díaz

Fernando Vejar Díaz Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova

Claudio Urrutia Córdova Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez

Alan Sandoval Rodríguez Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña

🔵 El XI de San Luis vs Copiapó por la Primera B 2025

San Luis (DT: Fernando Guajardo):

Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Javier Retamales; Gino Albertengo, Nicolás Molina y Sebastián Parada.

🔵 El XI de Copiapó vs San Luis por la Primera B 2025

Deportes Copiapó (DT: Hernán Caputto):

Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones y Matías Gallegos.

📊 Tabla de posiciones – Primera B 2025

Pos. Club PJ Pts DG 1️⃣ Copiapó 28 51 +21 2️⃣ Universidad de Concepción 28 49 +13 3️⃣ San Marcos 28 45 +2 4️⃣ Cobreloa 28 44 +2 5️⃣ Santiago Wanderers 28 41 +4 8️⃣ Rangers 28 40 +2 9️⃣ San Luis 28 38 -2

