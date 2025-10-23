La Primera B 2025 vive una jornada electrizante. Este jueves, Deportes Copiapó visita a San Luis de Quillota con la posibilidad de asegurar el ascenso directo a Primera División, mientras su perseguidor, Universidad de Concepción, enfrenta a Temuco a la misma hora.
El cuadro atacameño lidera la tabla con 51 puntos y llega encendido tras tres victorias consecutivas. Si gana y la UdeC no suma de a tres, se consagrará campeón de la temporada y regresará a la máxima categoría.
Pero el duelo también tiene un condimento especial del lado local: San Luis aún sueña con la Liguilla del Ascenso, ya que con una victoria podría quedar a solo dos puntos del octavo puesto (Rangers, con 40). Los dirigidos por Fernando Guajardo atraviesan una positiva racha de cinco partidos sin perder y quieren seguir escalando en la tabla ante el líder.
⏰ San Luis vs Copiapó EN VIVO: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Copiapó?
El partido entre San Luis y Deportes Copiapó se disputará este jueves 24 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la Fecha 29 del Campeonato Ascenso 2025.
- 🗓 Fecha: Jueves 24 de octubre
- 🕣 Hora: 19:30 horas
- 🏟 Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)
📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis vs Copiapó?
- 📺 TV: TNT Sports Premium HD / TNT Sports
- 💻 Streaming: HBO Max
🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs Copiapó
- Árbitro principal: Fernando Vejar Díaz
- Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova
- Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez
- Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña
🔵 El XI de San Luis vs Copiapó por la Primera B 2025
San Luis (DT: Fernando Guajardo):
Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Javier Retamales; Gino Albertengo, Nicolás Molina y Sebastián Parada.
🔵 El XI de Copiapó vs San Luis por la Primera B 2025
Deportes Copiapó (DT: Hernán Caputto):
Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones y Matías Gallegos.
📊 Tabla de posiciones – Primera B 2025
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts
|DG
|1️⃣
|Copiapó
|28
|51
|+21
|2️⃣
|Universidad de Concepción
|28
|49
|+13
|3️⃣
|San Marcos
|28
|45
|+2
|4️⃣
|Cobreloa
|28
|44
|+2
|5️⃣
|Santiago Wanderers
|28
|41
|+4
|8️⃣
|Rangers
|28
|40
|+2
|9️⃣
|San Luis
|28
|38
|-2
