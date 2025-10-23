La Primera B 2025 entra en su recta final con una definición apasionante. La U de Concepción recibe este jueves a Deportes Temuco en el Ester Roa Rebolledo, en paralelo al partido de Copiapó ante San Luis, en una jornada que puede marcar el destino del campeonato.

El equipo dirigido por Cristián Muñoz suma 49 puntos, solo dos menos que el líder Copiapó, y atraviesa un sólido presente con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Si gana y los atacameños tropiezan en Quillota, la UdeC podría trepar a la cima a falta de una fecha.

En tanto, Deportes Temuco llega con una campaña irregular y necesita sumar para asegurar su permanencia matemática en la categoría. Para ello, el equipo de Héctor Sanhueza buscará sorprender al sublíder.

⏰ U de Concepción vs Temuco EN VIVO: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Temuco?

El partido entre Universidad de Concepción y Deportes Temuco se disputará este jueves 24 de octubre a las 19:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, válido por la Fecha 29 del Campeonato Ascenso 2025.

🗓 Fecha: Jueves 24 de octubre

Jueves 24 de octubre 🕣 Hora: 19:30 horas

19:30 horas 🏟 Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Concepción vs Temuco?

📺 TV: TNT Sports Premium HD / TNT Sports

TNT Sports Premium HD / TNT Sports 💻 Streaming: HBO Max

HBO Max 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl, con todos los goles, estadísticas y la tabla actualizada del Ascenso.

🟨 Árbitros del partido entre U de Concepción vs Temuco

Árbitro principal: Cristián Garay Reyes

Cristián Garay Reyes Asistente 1: Alejandro Molina Bravo

Alejandro Molina Bravo Asistente 2: Manuel Marín Vargas

Manuel Marín Vargas Cuarto árbitro: Rodrigo Farías Molina

🔵 El XI de U de Concepción vs Temuco por la Primera B 2025

Universidad de Concepción (DT: Cristián Muñoz):

Cristian Campestrini; Bastián Ubal, Cristopher Medina, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Iam González, Mateo Levato.

🔵 El XI de Deportes Temuco vs UdeC por la Primera B 2025

Deportes Temuco (DT: Héctor Sanhueza):

Yerko Urra; Brayan Troncoso, Enzo Lettieri, Vicente Lavín; Camilo Núñez, Diego Buonanotte, Fabián Espinoza; Damián González, Luis Acevedo, Roberto Riveros.

📊 Tabla de posiciones – Primera B 2025

Pos. Club PJ Pts DG 1️⃣ Copiapó 28 51 +21 2️⃣ Universidad de Concepción 28 49 +13 3️⃣ San Marcos 28 45 +2 4️⃣ Cobreloa 28 44 +2 5️⃣ Santiago Wanderers 28 41 +4 6️⃣ Curicó Unido 28 40 +1 7️⃣ Antofagasta 28 40 0 8️⃣ Rangers 28 40 +2

📲 Para seguir EN VIVO la definición del Campeonato Ascenso 2025, mantente conectado con el canal de Google Discover de Alairelibre.cl, con resultados simultáneos, tabla actualizada y toda la cobertura del cierre por el ascenso.