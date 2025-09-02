Las coletazos del Superclásico siguen dando que hablar. El triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Estadio Monumental desató un fuerte debate en torno al arbitraje de Cristián Garay, con históricos del cuadro azul alzando la voz. Uno de los más críticos fue Diego Rivarola, quien apuntó contra la supuesta “mano blanda” en Macul.

Sin embargo, Marcelo Barticciotto no se quedó callado y le respondió de frente al exdelantero laico en medio de la transmisión de ESPN, protagonizando un tenso cruce que remeció la mesa.

🔥 Barticciotto encaró a Rivarola en el Superclásico

El histórico jugador de Colo Colo cuestionó con dureza los dichos de Rivarola: “¿Por qué debería haber mano blanda en el Monumental y no en el Nacional lleno? ¿Entonces siempre le roban a la U? Es el clásico más desigual del mundo“, lanzó Barticciotto, dejando sin respuestas a su compañero de panel.

Rivarola intentó defender su postura, asegurando que como jugador vivió episodios donde la U terminó en inferioridad numérica y que la sensación de injusticia se repite. “Cuando Colo Colo gana bien, lo acepto, pero esto de que pase siempre ya me cansa”, replicó el exdelantero.

“LO QUE LE ENOJA AL HINCHA DE LA U ES…” Diego Rivarola hizo sus descargos tras lo que él consideró un arbitraje que perjudicó a Universidad de Chile contra Colo Colo en el Monumental: “Lo viví en la cancha”, agregó. ▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/iSaeiryXhB — ESPN Chile (@ESPNChile) September 2, 2025

⚽ Un debate que no se apaga tras el Superclásico

El cruce no pasó inadvertido en redes sociales, donde los hinchas revivieron las frases de ambos ídolos. Patricio Yáñez también intervino, defendiendo el buen juego del Cacique y recordando que “si hay cinco árbitros que determinan que la jugada no es roja, hay que respetarlo”.

Lejos de quedar en una simple discusión televisiva, las declaraciones de Barticciotto y Rivarola profundizaron la eterna rivalidad entre Colo Colo y la U, calentando aún más lo que será el nuevo encuentro entre ambos equipos en la Supercopa el 14 de septiembre.