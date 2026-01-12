Vicente Pizarro fue presentado este lunes como nuevo jugador de Rosario Central. Si bien el volante ya ha sumado sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Jorge Almirón, con quien ya compartió en Colo Colo, recién esta jornada tuvo su primera conferencia de prensa como jugador ‘canalla’.

El mediocampista que dejó el Estadio Monumental para vivir su primera experiencia en el exterior, valoró su arribo al fútbol argentino y también recordó su experiencia con el DT trasandino en el Cacique.

⚽ Vicente Pizarro recordó su paso por Colo Colo en su presentación en Central

En primer lugar, Pizarro fue consultado por la recepción de sus compañeros y cómo han sido las primeras prácticas en Rosario Central. “Me sentí muy bien ayer, me siento cómodo jugando de doble 5 con Franco, es la posición que más me gusta”, señaló.

Por otro lado, se refirió a su relación con Jorge Almirón, donde recordó brevemente lo que vivieron en Colo Colo. “Compartimos tiempo en Chile. Pudimos salir campeones, pero acá vengo a ganarme un lugar en un grupo muy unido. Lo conozco y sé de su forma de trabajar. Me voy a sentir muy cómodo”, indicó.

El ‘Vicho’ también tuvo palabras para lo competitivo del fútbol argentino y cómo se vive al otro lado de la cordillera. “El fútbol argentino está un peldaño por encima, quería dar un paso hacia adelante en mi carrera. Los clásicos son partidos aparte y que todos quieren jugar, el país vibra con este momento”, sentenció.

📊 Los números de Vicente Pizarro en Colo Colo

Formado en Colo Colo, Vicente Pizarro debutó oficialmente con la camiseta del cacique en mayo del 2021 y desde entonces tuvo regularidad, jugando más de 20 partidos por temporada.

En su estadía en el Estadio Monumental jugó un total de 171 compromisos, anotó 13 goles y aportó 7 asistencias. Además, conquistó seis títulos: dos Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopa del fútbol chileno.

