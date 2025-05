Tenso round en TST: Manuel de Tezanos se enfrentó con Johnny Herrera y Juvenal Olmos en discusión por la U

La caída de Universidad de Chile ante Estudiantes por Copa Libertadores sigue generando coletazos. En el programa Todos Somos Técnicos, el análisis del primer gol argentino terminó en una tensa pelea entre Johnny Herrera, Juvenal Olmos y Manuel de Tezanos.

Todo comenzó cuando Johnny Herrera comentó que "yo no le echo la culpa 100% a Castellón en el partido, pero es una jugada puntual que te marca". La afirmación fue cuestionada por Gonzalo Fouilloux, quien apuntó al central Franco Calderón como el principal responsable. La reacción de Herrera fue inmediata: "Para ti. Ojalá hubieses sido arquero alguna vez".

El comentario molestó al panel. Fouilloux respondió irónicamente: "Entonces hagamos un panel de puros arqueros", mientras que Manuel de Tezanos subió el tono: "Los arqueros opinan de los arqueros, los defensas de los defensas y los mediocampistas de los mediocampistas. Hagamos eso. No hablemos de las decisiones de Gustavo Álvarez, porque acá el único que ha dirigido es Juvenal".

Juvenal Olmos y Johnny Herrera hacen bloque, De Tezanos contraataca

Juvenal Olmos apoyó a Herrera con fuerza: "El que sabe más de arqueros en este panel es Johnny Herrera. Si es lógico, es obvio. Quién mejor que el Guatón Vega para hablar de un 10 clásico". Pero De Tezanos no se quedó callado: "Parreira, campeón del mundo. ¿Dónde jugaba?", lanzó con ironía.

El debate siguió escalando hasta que Herrera intentó aclarar: "Digo 'ojalá hubieses sido arquero' para que te dieras cuenta cuando eres último hombre y la jugada va enfrente de ti. No me refiero a que no hablen los periodistas. Nadie ha dicho eso". Sin embargo, De Tezanos remató: "La experiencia sirve, por supuesto, pero no es garantía de tener la razón. No sean soberbios". La respuesta de Herrera fue directa: "Nadie es soberbio, hueón".

La tensión solo bajó cuando De Tezanos optó por cortar el intercambio con las menciones publicitarias del programa. Pero el fuego cruzado dejó claro el tenso roce de opiniones entre exjugadores y extécnicos y periodistas.