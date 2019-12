Carlos Caszely: Colo Colo y Universidad Católica serán un fracaso en Copa Libertadores

El ex delantero del "Cacique" vaticinó pésimas presentaciones para los chilenos en el ámbito internacional.

El ex delantero Carlos Caszely vaticinó un mal panorama para los equipos chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tomando en cuenta que el fútbol nacional estuvo suspendido por varias semanas y recién se retomará a pocos días del inicio de los torneos internacionales.

"No engañemos al público, Colo Colo está haciendo un plantel para ganar el Campeonato Nacional y no en Copa Libertadores de América", advirtió en diálogo Al Aire Libre en Cooperativa.

Según el ídolo del "Cacique", tanto "Colo Colo, Católica y todos los equipos que están en Copa Libertadores o Sudamericana van a ser un fracaso, ojalá me equivoque, pero creo que van a ser un fracaso".

"Van a empezar el campeonato una semana antes de la Copa Libertadores, los jugadores van a estar sin fútbol. En años anterioes nos ha ido mal y este año, con mayor razón, creo yo, humildemente", indicó.

Caszely igualmente postuló que Matías Fernández puede ser el mismo de antes de su partida de Pedrero si es que recibe el cariño necesario, pues "necesita mucho afecto para que ande bien".

Sobre Miguel Pinto afirmó que es un buen "reserva que espera la oportunidad" y en lo relativo a Leonardo Valencia, comentó que "al pasar por Brasil tiene que haber aprendido bastante".

Sobre la salida de Jorge Valdivia postuló que "un hombre que quiere a Colo Colo y no se quiere bajar el sueldo a la mitad... debería haber bajado el moño, no lo hizo".

Además criticó que en el fútbol chileno busquen refuerzos en el puesto de centrodelantero si tienen en el plantel a jugadores que pueden cubrir el puesto, como en el caso de Iván Morales en Colo Colo.

"Morales es un delantero centro y lo tiran de puntero derecho o izquierdo, denle una oportunidad. Si van a buscar a otro es probable que lo saquen de su hábitat en vez que siga aprendiendo", afirmó.

"Por ejemplo, Católica trajo a un nueve que hace siete meses que no juega. Le quita la posibilidad a un niño infantil que lleva siete años tratando de llegar al primer equipo y le traen a un delantero que hace siete meses no juega, son cosas que uno no logra entender", apuntó.