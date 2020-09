Carlos Caszely: Me gustaría estar en el estadio cuando Paredes rompa mi récord y aplaudirlo

Carlos Caszely, goleador histórico de Colo Colo con 208 tantos, se deshizo en elogios para Esteban Paredes y aseguró que espera que el "Tanque" lo supere en esa marca y se convierta en el máximo artillero de los "albos".

Caszely dijo a La Cuarta: "Siento lo mismo de siempre: Carlos Caszely es un libro cerrado y tiene 208 páginas. Esteban Paredes es un libro abierto y puede seguir escribiendo su historia", añadiendo que cuando Paredes lo supere "no sólo me gustaría estar (en el estadio), me encantaría aplaudirlo. Tal como lo hice con Elías Figueroa, Iván Zamorano, Marcelo Salas y todos los que han engrandecido el fútbol chileno".

Además, el "Rey del metro cuadrado" defendió al actual capitán del "Cacique" de quienes lo critican por su edad: "No está viejo. Tiene jerarquía, experiencia y sabe correr dentro de la cancha. Los más jóvenes corren para todos lados y él lo hace con sabiduría, para estar en el lugar preciso para siempre darnos alegrías".

"Esteban Paredes es una excepción maravillosa que nos regala el fútbol y ojalá siga superando todas las marcas que le quedan", cerró sobre el tema.

Junto con esto, el otrora seleccionado chileno valoró el triunfo por Copa Libertadores del "popular" y aconsejó a los jugadores: "Lo que todos debemos entender es que siempre hay grupos de amigos en los vestuarios y no todos tienen un vínculo. Pero lo importante es que todos remen para el mismo lado y, espero, eso lo hayan aprendido con Peñarol".

"No hay nada más grande ni importante que Colo Colo. Que esa conversación que tuvieron en el entretiempo perdure y les permita conseguir el objetivo que, no es otro, que seguir agrandando la historia del club más importante del país", terminó.