Carlos Caszely: Me quedó un dejo de tristeza por no poder jugar en el Santos de Pelé

El ex delantero de Colo Colo Carlos Caszely comentó el documento que salió a la luz hace algunos días, en el que fue calificado como un "miembro activo" del Partido Comunista meses antes del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, donde además se habla de sus negociaciones con Santos FC.

El telegrama, fechado en el 15 de mayo de 1973 y firmado por el en ese entonces embajador de Brasil en nuestro país, Camara Canto, se estipula que el general Sergi Castillo, ex comandante en jefe del Ejército, tenía un recado para él, de parte de un mayor del Ejército e integrante del Servicio de Inteligencia Militar.

Esa comunicación señalaba que según informaciones obtenidas por el SIM, el jugador de fútbol "Carlos Caszely, astro del equipo Colo Colo y cuyo pase estaría siendo negociado por Santos por 120 mil dólares, es un elemento activo del Partido Comunista Chileno".

El ex ariete conversó Al Aire Libre en Cooperativa y dijo que para él "esto ya fue, pero sí queda un dejo de tristeza por no haber podido jugar en el equipo de Pelé, en el Santos, que en esa época era impensado que un chileno pudiera jugar en el extranjero, menos a Europa".

Además, reveló que "en ese momento sí hubo una conversación con gente de Santos, luego se cortaron las comunicaciones y hasta ahí llegó, pero nunca supimos el porqué, hasta hace dos días que llega una carta clasificada a Piero -su hijo- y a mí, donde cuentan que el SIM chileno, Servicio de Inteligencia Militar, manda a su par de Brasil una nota diciendo que era un activo miembro del Partido Comunista".

"Yo nunca he firmado por ningún partido, mi firma no me da ninguna responsabilidad absolutamente de nada. Sí conocí a Salvador Allende y a Gladys Marín, porque pienso que eran muy buena gente", remató.

El documento fue rescatado por el historiador y académico de la Universidad Austral Sebastián Hurtado, quien dio con él durante una investigación sobre las relaciones entre Chile y los países sudamericanos: "Esto ayuda a dilucidar la cercanía que existía entre los militares chilenos y el Régimen brasileño".

"Lo que dice esto es que el nombre de Carlos Caszely estaba identificado antes del Golpe Militar por los políticos de la época".

El documento: