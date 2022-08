Carlos Caszely por la muerte de su esposa: Tengo el corazón negro

Luego de seis meses de la muerte de su esposa, María de Los Ángeles Guerra, Carlos Caszely sigue sin poder superar la pena y lo dejó ver en una entrevista con un medio de circulación nacional, donde contó que está con siquiatra y que ni siquiera eso sirve para aplacar su dolor.

"Fui egoísta. No quería que se fuera. Mis hijos lo procesaron mejor que yo, unos tres meses antes fueron asumiendo lo que venía. Pero yo no. Yo no estaba preparado", contó el ex delantero a El Mercurio.

"La muerte de mis padres fue dolorosa, pero esto no se compara, es mil veces más doloroso", añadió.

Caszely contó que pese a las palabras de aliento, todo sirve de poco: "Es que es tanto el dolor que eso no sirve de nada. Se agradece igual, pero no sirve, no calma, no alivia. Eso lo he hablado con el 'Chano' Garrido, que me ha llamado y que después de la muerte de su esposa no ha podido levantar: lo operaron la espalda, le dio un infarto y después un cáncer a la sangre. Hoy tiene las defensas tan bajas que no puede recibir visitas y debe hacerse transfusiones dos veces por semana por la leucemia. La pena es muy grande. No sé, este año ha sido... primero María de los Ángeles, después Leonel Sánchez, Marco Cornez y el doctor de Colo Colo Álvaro Reyes... es como estar en la primera fila, estamos en la primera fila", reflexionó.

Eso sí, los dichos de un hincha sí le hicieron sentido: "Se acercó y me abrazó, y me dijo 'no has pensado si hubiese sido al revés, que te hubieras sido tú el que partió y no ella. ¿Te gustaría verla sufrir como estás sufriendo?'. 'Obvio que no', le respondí. Ha sido de las pocas cosas que me ha sacudido, que me ha hecho click. Nunca supe quién era. No sé su nombre. Nunca más lo vi", contó.