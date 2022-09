Carlos Caszely se emocionó con el cariño de los chilenos en Lima: Hasta el capitán de Perú me saludó

Carlos Humberto Caszely, ídolo de La Roja, se vio visiblemente emocionado tras la victoria de Alejandro Tabilo ante el peruano Nicolás Alvarez en la Copa Davis, debido al cariño de los hinchas chilenos en Lima y también el recuerdo de su fallecida esposa, María de Los Angeles Guerra, quien fue tenista.

"Mi compañera de vida hubiera estado feliz. Siempre he sido aficionado al tenis, todos saben que María de Los Angeles era tenista", declaró Caszely en diálogo con TVN, revelando que fue invitado por Nicolás Massú para ver la serie en Lima.

Carlos Caszely: "Me encontré con el Nico Massú y me dijo ¿por qué no vas a la Copa Davis?'. Yo creo que mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis y de ver el triunfo de Alejandro"



"Hace un tiempo atrás, después de la desgracia enorme que tuve, y me encontré con Nico Massú y me dijo que viniera a la Copa Davis", señaló el ex goleador.

Caszely también se mostró emocionado y agradecido por el cariño de los chilenos presentes en Lima, que incluso corearon su nombre.

"Es impresionante. Cuando corearon mi nombre, hasta el capitán de Perú (Américo Venero) vino a saludarme", contó.

Finalmente, comentó que no ha hablado con Tabilo o Nicolás Jarry, pero sí se juntó con Massú para hablar de deporte.

"No me gusta pertubar a los jugadores. Con Nico si me he juntado a dialogar un poco, conversamos sobre la mentalidad que se debe tener en estos partidos", sentenció.