Carlos Caszely sobre Damián Pizarro: "¿Quién fue el pelotudo que le puso el 'Haaland de Macul'? Ahí ya lo mataron"

Carlos Caszely, ídolo indiscutido de Colo Colo y la selección chilena, no dudó en expresar su preocupación por la situación actual del fútbol nacional, especialmente en relación con la formación de jugadores jóvenes.

En conversación con Radio ADN, el Rey del Metro Cuadrado analizó diversos factores que afectan el crecimiento de los futbolistas chilenos, enfocando las críticas hacia Damián Pizarro, delantero de la Roja Sub 20.

Caszely no tuvo piedad con Damián Pizarro

Para la leyenda del Cacique, el apodo que recibió el exatacante de Colo Colo, fue lo que desencadenó en el mal rendimiento de Pizarro: "Mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el "Haaland de Macul"? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan el "9″, denle el "20″, la "30″. El "9″ es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar", comentó.

Y no se detuvo allí. "Cuando él jugaba en la sub 14 de la U era goleador, pero medía 20 centímetros más que el resto. Cuando igualas las condiciones físicas, ya no es lo mismo".

La situación de los jugadores jóvenes

El exdelantero de Colo Colo y la Selección Chilena también abordó los problemas en la formación de jugadores jóvenes.

"Hace 10 años me preocupa, no solamente hoy. Desde que empezaron a venir siete extranjeros por equipo, nuestro fútbol ha ido decayendo. Hoy estamos dos peldaños bajo Brasil, Argentina; uno menos que Paraguay. En el Sudamericano Sub 20 le ganamos a Venezuela y Perú nada más, a los que les ganamos siempre", agregó.

Finalmente tuvo palabras para el actual goleador de Chile en el Sudamericano Sub 20: "Juan Francisco Rossel ya el año pasado debería haber entreverado con el primer equipo. Los grandes jugadores de la historia del fútbol chileno empezaron a jugar jóvenes. ¿Tenemos a alguno de 18 años en la selección? Ninguno".