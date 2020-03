Carlos Caszely, histórico ex goleador de la Colo Colo y selección chilena, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente de los albos y también habló sobre la Roja y la posibilidad de que a Reinaldo Rueda le rebajen el sueldo, debido a la crisis del coronavirus. "Me parece malo, no es culpa de él la pandemia".