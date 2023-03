Caszely concuerda con Alexis: La Generación Dorada es algo de la prensa, ya terminó

El astro del fútbol chileno Carlos Humberto Caszely compartió las palabras de Alexis Sánchez sobre el término de la Generación Dorada, pese a que quedan algunos bicampeones de América en el plantel de la selección chilena.

Caszely señaló en TNT Sports: "(Alexis) tiene toda la razón, todos pasamos. Nadie es eterno dentro del campo, el recuerdo es bonito. En 30 o 40 años van a traer a Alexis así viejito como yo para preguntarle si se acuerda cuando fue campeón de la Copa América, pero dentro del campo se termina".

"La Generación Dorada es algo de la prensa, pero ya terminó, son cinco jugadores y ya pasó. Hay chicos jóvenes que deben venir a reemplazar. Todos somos reemplazables en una cancha de fútbol. Va a pasar un largo tiempo para que unos chicos puedan tomar las camisetas que están dejando, pero cuando hay siete extranjeros por equipos es muy difícil. Hoy día estamos tres peldaños más abajo, pero si no clasificamos con siete cupos tenemos que hacer un cambio muy grande", agregó sobre el tema.

Finalmente, pidió la continuidad de Eduardo Berizzo, pase lo que pase ante Paraguay: "Todos piden que Berizzo se vaya, que no ha cumplido, si gana el lunes contra un equipo que viene muy mermado van a decir que todo está bien. Para mí, un técnico tiene que partir y empezar, el que venga va a decir que no tiene tiempo y tiene una excusa. Es lo mismo que decían con Quinteros hace días, si le va va mal, es mala suerte. Es cuestión de recordar la historia, todo técnico que llega a mitad de torneo dicen que no conformaron el plantel".

Chile enfrenta a la "albirroja" el lunes a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental.