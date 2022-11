Caszely: Manuel Pellegrini nunca va a dirigir a la selección chilena

El ex futbolista nacional Carlos Caszely habló sobre el DT de Real Betis, Manuel Pellegrini, a quien puso como uno de los cinco mejores entrenadores del mundo, a quien "le ha ido muy bien por Europa", aunque consideró que no será nunca el seleccionador de Chile.

"Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena", dijo en conversación con la Agencia EFE.

Para respaldar sus palabras, recordó que "hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación y él no quiso venir" porque, según opinó, el técnico verdiblanco "no quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no te perdonan ni una cuando diriges a la selección".

Por otro lado, el ex jugador chileno espera con expectación la gira que hará Betis por Chile durante el próximo Mundial, que servirá para "darse cuenta" de que el fútbol suramericano está "un peldaño por debajo. Seguro que pasan por encima de Colo Colo, por mucho que sea uno de los mejores equipos" del continente.

Carlos Caszely vaticinó "un partido entretenido" en Concepción, "una bella ciudad a 500 kilómetros al sur de Santiago. Y luego, irán a Viña del Mar. Ojalá no llueva"