José Luis Gamonal, arquero de Temuco: De parte del club no hemos recibido ninguna ayuda

El arquero de Deportes Temuco José Luis Gamonal contó sobre las complicaciones financieras que atraviesa el plantel sureño luego que la institución se acogiera a la Ley de Protección al Empleo.

Según el meta, desde la directiva del club que maneja Marcelo Salas no les han ofrecido ayuda en medio del difícil momento derivado de la pandemia de coronavirus.

"Muchos gjugadores están bastante afectados, cobrando muy por debajo del sueldo mínimo, porque habían ocupado sus fondos de la AFC. Es complicado todavía, porque falta un mes más para que nos paguen y esperamos que el fútbol retorne para seguir con la normalidad", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hasta el momento, ningún compañero ha estado tan complicado, o por lo menos no lo hemos sabido. Tratamos de estar al tanto de todo como si alguien tiene una necesidad o problema, porque no somos un equipo solo dentro de la cancha, también fuera de ella para ayudarnos entre nosotros, porque de parte del club no hemos recibido ninguna ayuda", acusó el golero.

En un caso opuesto se encuentran en Ñublese, donde su portero Miguel Jiménez contó que "se llegó a un buen acuerdo y nos aportan como club la diferencia que existe entre el pago de la AFC con nuestro sueldo, así que recibimos el cien por ciento. Más allá que en el inicio fue complejo para algunos muchachos que no contaban con fondos, pero se subsanaron las diferencias".

En Melipilla el jugador Gonzalo Lauler comentó que el club consultó al plantel para acogerse a la Ley: "Acá fue consultado por el bien de todas las partes, porque todos los clubes pasan situaciones delicadas. La comunicación ha sido bastante buena y esperamos que esto acabe en algún momento", completó.