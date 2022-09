Carlos Alcaraz: "Todavía no asimilo la magnitud de lo que he hecho"

Pocas horas después de hacer historia al conquistar el US Open y de convertirse en el número uno más joven de la historia, el español Carlos Alcaraz aseguró que "todavía" no asimila "la magnitud" de lo que ha hecho, y manifestó el deseo de que este 'grande' sea "el primero de muchos".

Alcaraz, en entrevista con la Agencia EFE en Nueva York, repasó la hazaña lograda este domingo en la final contra el noruego Casper Ruud (2°), en la que cumplió el sueño que tenía "desde niño" de ser número uno del ránking y de colgar en sus vitrinas el primer 'grande', consciente de la presión que esto conlleva y decidido a ir a por más.

"Sinceramente todavía no asimilo lo que hecho ni la magnitud que tiene. No me hubiera imaginado que llegaría a ser el número uno del mundo más joven de la historia, es increíble, es algo con lo que he soñado desde que empecé a jugar al tenis y es algo por lo que he trabajado mucho para llegar hasta aquí. A la vez, sí que me sorprende", comentó.

Alcaraz también habló sobre la exigencia de su entrenador, su compatriota Juan Carlos Ferrero.

"Los dos somos exigentes, yo conmigo mismo y él para mí. Te diría que él es más exigente, lo es en todo, en la pista y fuera de pista", explicó.

Finalmente, señaló que su objetivo es ser "constante" para poder ser como sus ídolos, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

"Se necesita constancia. El ser capaces de mantenerse constantes durante 20 años ganándolo todo, peleando por el número uno. Eso es lo que me han transmitido, es lo que yo quiero. Ser como ellos, y ser constante", sentenció.