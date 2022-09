Carlos Alcaraz y Jannik Sinner superaron registro de Massú en el US Open

El intenso y extenso duelo que protagoniziaron el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner en cuartos de final del US Open superó un registro de Nicolás Massú en el último Grand Slam de la temporada.

Las 5h15' que ambos se mantuvieron en cancha transformaron a este pleito en el segundo más largo del campeonato, desplazando al ex tenista chileno al tercer lugar, por el partido de la edición del 2004 frente al armenio Sargis Sargsian.

En aquella ocasión, el medallista olímpico luchó durante 5h09', aunque cayó con parciales de 6-7(6), 6-4, 3-6, 7-6(6) y 6-4 por la segunda ronda.

Hasta el momento, el partido más largo del campeonato es el que jugaron Stefan Edberg y Michael Chang en semifinales de 1992, con 5h26'.

Además, el encuentro jugado el miércoles recíen pasado se convirtió en el choque que ha terminado más tarde en la historia del torneo, a las 02:50 horas.

🎾 #Tenis #UsOpen #DatoGEB



JUEGOS MAS LARGOS EN LA HISTORIA DE US OPEN



1992 / 05:26 / S Edberg vs M Chang

2022 / 05:15 / J SINNER vs C ALCARAZ °

2004 / 05:09 / S Sargsian vs N Massu

1992 / 05:01 / I Lendl vs B Becker

2010 / 04:59 / K Nishikori vs M Cilic pic.twitter.com/AV9FW3Xrzp