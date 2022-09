Ecos de la guerra en el US Open: Tenista ucraniana se negó a darle la mano a Victoria Azarenka

La tenista ucraniana Marta Kostyuk (65a de la WTA) se negó a darle la mano a la bielorrusa Victoria Azarenka (26a) tras el partido que protagonizaron en el US Open por la nacionaldad de su rival, debido a la guerra que enfrenta a los dos países.

"Es una gran competidora, la respeto como deportista, pero eso no tiene nada que ver con ella como ser humano, es simplemente mi elección. No conozco a ninguna persona que haya condenado públicamente la guerra y las acciones de su gobierno, así que no siento que pueda apoyar esto", dijo Kostyuk.

"No era lo correcto de hacer en las circunstancias en las que me encuentro ahora", agregó la deportista al ser consultada por qué no saludó a su contrincante.

Azarenka, por su parte, apuntó que "yo siempre doy la mano a mis oponentes, ya me pasó esta misma situación con Yastrmeska en Washington, es lo que hay. Hay que seguir adelante, no puedo obligar a nadie a darme la mano, es su decisión. ¿Si me hizo sentir mal? Digamos que eso no es lo más importante en estos momentos".

"Nunca tuve una relación estrecha con Marta, sé quien es ella, pero nunca habíamos practicado juntas, nunca hemos hablado. En marzo, cuando sucedió todo, contacté con todas las jugadoras ucranianas que conozco personalmente y con las que tengo una buena relación. Desde el principio he tenido un mensaje muy claro, estoy aquí para ayudar, pero no toda la gente lo ve así", cerró.

En la cancha fue Azarenka la que logró el paso a la tercera ronda al imponerse por 6-2 y 6-3.