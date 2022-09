Embajada checa en EE.UU. defendió polémico festejo de tenista y su padre

La embajada de República Checa en Estados Unidos se pronunció respecto al polémico festejo que protagonizó la tenista de ese país Sara Bejlek (16 años) con su padre, luego de que este último la besara en la boca y le palmeara el trasero tras la victoria que le dio el paso al cuadro principal del US Open.

"No ha sido un problema en absoluto en los medios checos", expresó la delegación diplomática al ser consultada por el diario Daily Mail.

"Es un tema personal, cada familia es diferente", e insistió en que este tipo de reacciones "difieren de una familia a otra".

Algo similar había declarado la propia tenista de 16 años en diálogo con el portal checo iSport.

"Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Me graba, me masajea. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder", expresó.

"Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder", comentó.