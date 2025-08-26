EN VIVO | Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev por el US Open
Alejandro Tabilo vuelve a un Grand Slam y lo hace frente a 3 del mundo, Alexander Zverev, en la primera ronda del US Open.
Alejandro Tabilo (122° ATP) debuta en el US Open frente al alemán Alexander Zverev (3°).
🎾Tabilo vs Zverev
| El duelo de Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev puedes verlo por TV en ESPN y por streaming en Disney .
| El partido de Tabilo vs Zverev está pactado para las 21:00 horas aprox. No obstante, realmente comenzará después del partido femenino entre Coco Gauff y Ajla Tomlajanovic: recién van en el primer set.
| Buenas tardes, amigos de Al Aire Libre. Comenzamos la cobertura del PARTIDAZO de Alejandro Tabilo ante el 3 del mundo Alexander Zverev.