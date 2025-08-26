19:56 | El duelo de Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev puedes verlo por TV en ESPN y por streaming en Disney .

19:55 | El partido de Tabilo vs Zverev está pactado para las 21:00 horas aprox. No obstante, realmente comenzará después del partido femenino entre Coco Gauff y Ajla Tomlajanovic: recién van en el primer set.