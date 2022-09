La acción de las semifinales masculinas del US Open

Este viernes continúa la acción del US Open con las semifinales masculinas, con los duelos entre el ruso Karen Khachanov y el noruego Casper Ruud, además del que enfrente al español Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe.

US OPEN - SEMIFINALES MASCULINAS

- Karen Khachanov (RUS) vs. Casper Ruud (NOR), Cuarto set: 6-7(5), 2-6, 7-5, 1-3

- Carlos Alcaraz (ESP) vs. Frances Tiafoe (EE.UU), A continuación.