Los resultados de este martes 6 de septiembre en el US Open

Sigue en vivo y online, a través de AlAireLibre.cl, los resultados de los partidos de este martes en los cuadros individuales del US Open, último Grand Slam del año.

Individual masculino, cuartos de final

- Matteo Berrettini (ITA) vs. Casper Ruud (NOR) a las 12:00 horas.

- Nick Kyrgios (AUS) vs. Karen Khachanov (RUS) a las 20:30 horas.

Individual femenino, cuartos de final

- Ons Jabeur (TUN) vs. Ajla Tomljanovic (AUS) a las 14:00 horas

- Cori Gauff (EE.UU.) vs. Caroline Garcia (FRA) a las 19:00 horas.