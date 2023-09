Medvedev se quejó del duro calor en el US Open: "Un jugador va a morir y lo verán"

El ruso Daniil Medvedev, tercero en el ranking ATP, se quejó del duro calor en el US Open durante el partido contra su compatriota Andrey Rublev (8°) en cuartos de final, diciendo ante una cámara que algún día "un jugador va a morir" por competir en esas condiciones.

"Ni lo pueden imaginar. Un jugador va a morir . Y lo verán", dijo Medvedev en voz alta, durante el tercer set, mirando a una cámara de televisión mientras se secaba el sudor.

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:



“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU