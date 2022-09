Mujer se robó todas las miradas en el US Open al beber un vaso de cerveza "al seco"

Megan Lucky es una mujer estadounidense que logró robarse todas las miras en el US Open, último Grand Slam de la temporada, al tomarse un vaso de cerveza "al seco", mejorando su performance del 2021.

Fueron 7,37 segundos los que tardo la influencer en beberse el contenido del vaso cuando fue enfocada por las cámaras de la transmisión oficial de la competencia.

Eso sí, no es nuevo lo de Megan, pues el año pasado también se bebió la cerveza de su novio, aunque lo hizo en pequeños sorbos, algo que le permitió ganar la popularidad con la que hoy cuenta en redes sociales.

La acción de Lucky, sin embargo, no estuvo alejada de las críticas, pues muchos la acusaron de promover el consumo de alcohol.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS