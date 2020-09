Nicolás Massú: Que estén o no los mejores de la historia en el US Open no lo puedo manejar

El chileno Nicolás Massú, coach del austriaco Dominic Thiem (3°), se refirió a las posibilidades de que su pupilo se corone campeón en el US Open, y apuntó que sólo están enfocados en el partido de cuartos de final ante el australiano Alex de Miñaur (28°), y que la ausencia de otras figuras en las rondas finales, como el descalificado Novak Djokovic (1°) o los ausentes Roger Federer y Rafael Nadal, es algo que no pueden manejar.

"Sólo estamos enfocados en lo siguiente. Que estén o no los mejores de la historia en estas rondas no lo puedo manejar. Lo que sí puedo hacer es preocuparme por el partido que toca, que es Álex de Miñaur. Él es durísimo, peligroso de fondo y de gran movilidad. Si llegó a esta ronda es por algo. En mi cabeza ahora no hay otra cosa que el partido contra él. Habrá que tener concentración máxima", declaró el coach al sitio de la ATP.

El doble campeón olímpico en Atenas también destacó el triunfo de Thiem sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°) en octavos.

"A mí me dejó muy contento la manera en que jugó Dominic. Volveré a ver ese partido varias veces para analizarlo y ver qué hizo bien y qué puede seguir mejorando, pero creo que triunfos como este le tiene que dar confianza para lo que viene", precisó.

Massú también comentó cómo ha sido la experiencia en la burbuja de Nueva York, en un torneo sin espectadores, debido a las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19.

"La vida está extraña ahora mismo, todo está extraño. Todo está restringido por todos lados. Pero es lo que toca. Lo importante es jugar. Luego habrá tiempo para seguir conociendo la ciudad del torneo. Paso tiempo solo, pensando, analizando el próximo partido, que al final siempre es lo más importante en el tenis", comentó.

Por último, habló sobre Cristian Garín (19°), quien quedó eliminado en la segunda ronda del torneo.

"A mí me encanta que haya chilenos en torneos importantes. Además de que hay una amistad, soy capitán de Copa Davis y trato de apoyarlos. Garín venía jugando muy bien cuando suspendieron. Ahora es cuestión de que esté en más torneos para ganar confianza, de acomodarse luego de tanto sin competir", cerró.