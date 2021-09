Novak Djokovic superó a Alexander Zverev en una verdadera batalla y alcanzó la final del US Open

El serbio Novak Djokovic, número uno de la ATP, alcanzó la gran final del cuadro masculino del US Open, luego de superar en una verdadera batalla de cinco sets al alemán Alexander Zverev (4°).

Luego de tres horas y 38 minutos de juego, el balcánico terminó quedándose con la victoria por parciales de 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2.

Pese a tener que volver a remar desde atrás al ceder el primer parcial, el líder de la clasificación planetaria sintió el aliento del público en el "Arthur Ashe Stadium" y mostró lo mejor de su repertorio para fundir a su rival en la segunda y la tercera manga.

Con aquel impulso, parecía que "Nole" se llevaba el encuentro en el cuarto episodio, sin embargo, el medallista de oro en Tokio 2020 agarró un segundo aire y forzó todo a una quinta manga, haciendo parecer que se repetía la historia de lo ocurrido entre ambos en la cita olímpica.

Ya en el último parcial, el campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon volvió a explotar su jerarquía y con un contundente nivel terminó por cerrar el triunfo a su favor.

Gracias a este resultado, Djokovic se medirá este domingo al ruso Daniil Medvedev (2°) por el título del certamen, en el último "Grande" de este año.

