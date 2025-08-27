Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
US Open

Tabilo cae, pero se va con una fortuna: su premio de consuelo en el US Open

Alejandro Tabilo no pudo en la primera ronda del US Open.

Luís Felipe Labrín
El chileno Alejandro Tabilo jugó un buen partido, pero no pudo ante el poderoso Alexander Zverev, cayendo en la primera ronda del US Open ante el número tres del mundo.

Pese a esto, Tabilo se llevó un gran premio de consuelo, ya que se embolsó un millonario cheque que será muy valioso de cara al final de la temporada 2025.

El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo el US Open

Tabilo ganó 110.000 dólares en el último Grand Slam del año: si lo llevamos a pesos chilenos, el chileno ganó más de 106 millones de pesos.

Jano no ha tenido mucha acción en el 2025, debido a las lesiones, por lo que le viene bien esta cantidad de millones.

¿Dónde saber más de Alejandro Tabilo?

Para saber más de Alejandro Tabilo debes acceder a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Tenis #US Open

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
