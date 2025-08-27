Tabilo cae, pero se va con una fortuna: su premio de consuelo en el US Open

El chileno Alejandro Tabilo jugó un buen partido, pero no pudo ante el poderoso Alexander Zverev, cayendo en la primera ronda del US Open ante el número tres del mundo.

Pese a esto, Tabilo se llevó un gran premio de consuelo, ya que se embolsó un millonario cheque que será muy valioso de cara al final de la temporada 2025.

El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo el US Open

Tabilo ganó 110.000 dólares en el último Grand Slam del año: si lo llevamos a pesos chilenos, el chileno ganó más de 106 millones de pesos.

Jano no ha tenido mucha acción en el 2025, debido a las lesiones, por lo que le viene bien esta cantidad de millones.

¿Dónde saber más de Alejandro Tabilo?

