Victoria Azarenka barrió con Elise Mertens y pasó a semifinales del US Open

La bielorrusa ex número uno del mundo Victoria Azarenka (27a en el ránking WTA) barrió este miércoles con la belga Elise Mertens (18a) y se instaló en semifinales del US Open, ronda que no alcanzaba desde 2013 en un Grand Slam, precisamente en Flushing Meadows.

Azarenka no tuvo problemas para batir a su rival y necesitó apenas 74 minutos para encajarle seis quiebres y derrotarla por parciales de 6-1 y 6-0 en el court "Arthur Ashe".

La europea buscará esta semana su tercer título de major, luego de coronarse en 2012 y 2013 en el Abierto de Australia, y su primera corona en este torneo, tras sus intentos fallidos en las finales de los mismos años.

Ahora, la jugadora de 31 años deberá enfrentarse a la estadounidense y siempre favorita Serena Williams (8a), quien en el primer turno venció con dificultades a la búlgara Tsvetana Pironkova (sin ránking), por 4-6, 6-3 y 6-2.