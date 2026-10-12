Datos Clave Confirmación: Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, informó el fallecimiento. Su vínculo: Introdujo a Francisca Crovetto en el tiro skeet cuando ella tenía 12 años. Legado: Su hija ganó el oro olímpico en tiro skeet en París 2024.

El deporte chileno recibió una triste noticia este lunes: Juan Francisco Crovetto, padre de la campeona olímpica Francisca Crovetto, falleció el domingo 11 de octubre. El deceso fue confirmado por el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, en conversación con Radio ADN.

“Anoche falleció el padre de Francisca Crovetto. La estuvimos acompañando y la vamos a acompañar en el velorio de hoy”, señaló el dirigente.

El rol clave del padre de Francisca Crovetto

Juan Francisco fue una figura fundamental en la trayectoria deportiva de su hija, pues fue quien la acercó al tiro skeet cuando tenía 12 años, disciplina en la que años más tarde alcanzaría la gloria olímpica.

En una entrevista con el citado medio, recordó el talento que vio en ella desde el primer momento: “Cuando tomó la escopeta por primera vez, me di cuenta al tiro de que tenía aptitudes. Tenía 12 años, pero tomó la escopeta como la mejor tiradora del mundo”, relató.

En agosto de 2024, Francisca Crovetto hizo historia al conquistar el oro olímpico en tiro skeet en los Juegos de París, convirtiéndose en la primera mujer chilena en ganar una medalla de oro en una cita olímpica. Un logro que coronó años de esfuerzo y en cuyo camino el apoyo de su padre tuvo un lugar importante.