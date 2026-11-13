Datos Clave Primer confirmado: Luciano Darderi, campeón 2026 y número 21 del ranking ATP, defenderá su título en Santiago. Fechas: El Chile Open 2027 se juega del 20 al 28 de febrero en San Carlos de Apoquindo. Entradas: La preventa parte el martes 17 de noviembre y la venta general el viernes 20, ambas a las 12:00 horas.

El Chile Open 2027 ya tiene a su primera figura: el italiano Luciano Darderi, campeón de la última edición, volverá a San Carlos de Apoquindo para defender su título del 20 al 28 de febrero. El anuncio llega días antes de que se abra la venta de entradas para el ATP 250 de Santiago, el torneo de tenis más importante que se juega en Chile.

Según informó la organización, la preventa comenzará el martes 17 de noviembre a las 12:00 horas y la venta general, el viernes 20 de noviembre a la misma hora, en ambos casos solo a través de Ticketmaster.

Darderi vuelve con un año de élite a cuestas

El italiano no regresa como un campeón cualquiera. En marzo se coronó en Santiago tras vencer en la final al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 y 7-5, y ese trofeo fue el quinto título ATP de su carrera, según el registro del propio torneo.

Su temporada siguió en alza. De acuerdo con el anuncio del Chile Open, Darderi llegó este año al puesto 16 del ranking mundial y hoy es el número 21. Estos fueron sus principales resultados de 2026:

Campeón del Chile Open en Santiago.

Octavos de final en el Abierto de Australia y en el US Open.

Semifinales en el Masters 1000 de Roma.

Finales en los ATP 250 de Buenos Aires y Båstad.

Es un perfil hecho para la arcilla de San Carlos: tres de sus mejores actuaciones del año, Roma, Buenos Aires y Båstad, además del título en Santiago, fueron sobre polvo de ladrillo.

Cómo y cuándo comprar entradas para el Chile Open 2027

La organización publicó el cronograma oficial de venta. Estos son los datos clave para quienes quieran asegurar su lugar en el Court Central Jaime Fillol:

Preventa: desde el martes 17 de noviembre a las 12:00 horas hasta el viernes 20 a las 10:00 horas, o hasta agotar stock, exclusiva para clientes de Bci Seguros.

desde el martes 17 de noviembre a las 12:00 horas hasta el viernes 20 a las 10:00 horas, o hasta agotar stock, exclusiva para clientes de Bci Seguros. Venta general: desde el viernes 20 de noviembre a las 12:00 horas.

desde el viernes 20 de noviembre a las 12:00 horas. Dónde: únicamente en ticketmaster.cl, el canal oficial de compra.

únicamente en ticketmaster.cl, el canal oficial de compra. Formatos: entradas por día, con acceso a todos los partidos de la jornada, y abono con asiento asegurado de lunes a jueves.

entradas por día, con acceso a todos los partidos de la jornada, y abono con asiento asegurado de lunes a jueves. Límite: máximo cuatro entradas por persona.

máximo cuatro entradas por persona. Condiciones: las entradas no son nominativas y los niños pagan desde los 2 años.

El torneo también anunció descuentos ligados a su patrocinador: durante la preventa habrá un 20 % de descuento, más un 20 % de devolución al pagar con tarjetas de crédito Bci, y en la venta general esas mismas tarjetas tendrán un 20 % de descuento con un tope de $40.000. Los precios de 2027 todavía no han sido informados.

Lo que viene para el torneo

Darderi es, por ahora, el único nombre confirmado para la edición 2027, que volverá a jugarse en San Carlos de Apoquindo (revisa toda nuestra cobertura del ATP de Chile). La primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, cerró este viernes su temporada en el puesto 31 del ranking en vivo tras caer en las semifinales de Estocolmo, según Cooperativa, y su presencia en Santiago todavía no ha sido anunciada.

El primer paso para el público llega el martes 17 de noviembre, con la apertura de la preventa.