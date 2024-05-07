Si estás explorando el mundo de las apuestas, en este artículo encontrarás información importante. En esta guía, te proporcionamos detalladamente lo que necesitas sobre cómo hacer apuestas deportivas en las mejores casas de apuestas en Chile.

Descubre los tipos de apuestas que puedes realizar y aprende cómo aprovecharlas para apostar de manera inteligente y segura. Obtén tus mejores resultados y la mayor diversión.

¿Dónde hacer apuestas deportivas en Chile?

Lo primero que tienes que hacer antes de aprender cómo hacer apuestas deportivas, es elegir la mejor casa de apuestas donde comenzar a jugar.

En Chile, la oferta es muy interesante y hay operadores muy confiables, seguros, y que ofrecen atractivos bonos de bienvenida y otras promociones. Elige alguno de ellos y comienza a explorar el vasto mundo de las apuestas.

OPERADOR BONO DE BIENVENIDA VER BONOS Betano Bono de bienvenida del 100% del primer depósito hasta $200.000 Ver bono de Betano Bet365 Créditos de apuesta del 100% de tu primer depósito hasta USD 30 Ver bono de Bet365 Novibet Cuenta con un bono de bienvenida del 100% del primer depósito Ver bono de Novibet Rojabet Bonificación del 100% de los 3 primeros depósitos + 150 giros gratis Ver bono de Rojabet

Apostar en Betano Chile

Betano duplica el monto del primer depósito realizado en la plataforma hasta $200.000 para realizar apuestas deportivas con su Código promocional Betano. Además, si así lo deseas, puedes utilizarlo para jugar en la sección de casino que también ofrece el operador.

Apostar en Bet365 Chile

Bet365 ofrece un código bonus Bet365 para nuevos clientes del 100% de tu depósito hasta 30 USD. Esta casa opera en dólares, pero no es necesario depositar en esa moneda. Sin embargo, debes conocer la cotización de la divisa estadounidense para calcular el monto exacto.

Apostar en Novibet Chile

Novibet es otra de las mejores opciones de casas de apuestas en Chile que ofrece un Código promocional Novibet. Aquí, encontrarás una sección deportiva popular, donde accedes de manera rápida a eventos con súper cuota para apostar, a otros con cuotas mejoradas, al fútbol chileno, basquetbol, tenis, Fórmula 1 y los e-sports, siendo todos estos deportes los más elegidos de una extensa lista que este operador ofrece.

Apostar en Rojabet Chile

Si disfrutas de las promociones y regalos, entonces Rojabet podría ser tu mejor opción. Esta casa de apuestas tiene uno de los programas promocionales más atractivos del mercado chileno, tanto para apostar en deportes como en los casinos.

Cómo hacer una apuesta deportiva: paso a paso

Una vez elegida la casa de apuestas con la que deseas operar, comenzar a apostar es mucho más sencillo de lo que imaginas. En general, los pasos son muy similares en todas las plataformas, por lo que podrás comenzar siguiendo este listado paso a paso de cómo hacer apuestas deportivas:

Ingresa con tu usuario y contraseña en la cuenta previamente creada en la plataforma elegida.

Dirígete al menú y selecciona la sección de deportes.

Selecciona el deporte en el que quieres apostar, el campeonato y el evento específico.

Elige el mercado en el que quieres hacer tu pronóstico.

Ve al boleto de apuestas que se abrirá en la misma pantalla y coloca el importe que quieres apostar.

Listo, ahora solo queda disfrutar de la adrenalina de esperar el resultado y saber si el pronóstico fue acertado.

Este mismo procedimiento es válido para los diferentes tipos de apuestas, ya sea pre-partido o apuestas en vivo, entre otras.

Tipos de apuestas

Apuestas simples

El primer paso para aprender cómo hacer apuestas deportivas es comenzar por las apuestas simples; estas son las más sencillas de realizar y se refiere al resultado final del partido indicado con 1, X o 2, que corresponden a la victoria del equipo local, el empate o la victoria del visitante, respectivamente.

Apuestas combinadas

Las apuestas combinadas pueden incluir dos eventos o más y consisten en pronosticar distintos resultados de eventos diferentes. Se pueden combinar distintos deportes y mercados. La condición para que la apuesta sea ganadora es que todos los pronósticos realizados resulten ganadores.

Apuestas pre-match

Estas apuestas se realizan antes de que comience el partido elegido y se mantienen tal como se las realizó hasta que el evento finalice y se conozca el resultado. No pueden modificarse una vez realizadas.

Apuestas en vivo

Necesitas conocer las apuestas en vivo si realmente quieres aprender cómo hacer apuestas deportivas. Se trata de una manera muy emocionante de jugar, ya que consiste en apostar mientras el evento se está disputando. Son muy dinámicas, ya que pueden modificarse en tiempo real durante el partido.

¿Qué tener en cuenta al elegir una casa de apuestas?

Es crucial tener en cuenta algunos factores para elegir la mejor casa de apuestas para jugar y aprender cómo hacer apuestas deportivas.

Bonos y promociones

Cada casa de apuestas puede ofrecer un bono de bienvenida y bonificaciones para clientes más antiguos. Se trata de multiplicadores de los depósitos realizados, premios por recarga, por fidelidad de los clientes, giros gratis, sorteos y muchas más opciones que se actualizan permanentemente.

Confiabilidad

Revisa la información importante sobre el operador. Asegúrate de que se trate de una casa de apuestas legalmente registrada y habilitada para operar. Investiga reseñas y opiniones de otros usuarios.

Mercados

Los mercados se refieren a las distintas posibilidades de que ocurran determinadas situaciones dentro de un evento deportivo. Estas pueden incluir el resultado final del encuentro, la cantidad de goles marcados, quién marcará primero, resultados parciales y muchas más.

App

Debes aprender cómo hacer apuestas deportivas también desde la aplicación móvil de la casa de apuestas, si es que ofrece una. Es muy importante contar con esta información para elegir con qué operador jugar si tu prioridad es la flexibilidad de poder jugar desde cualquier lugar.

Herramientas que ofrece

Considera cuáles son las herramientas extra que las plataformas ofrecen, tales como las estadísticas, el servicio de streaming en vivo. Analiza las cuotas promedio que la casa ofrece.

Métodos de pago

Para aprender cómo hacer apuestas deportivas deberás comenzar realizando tu primer depósito y empezar a jugar. Explora en detalles qué medios de pago ofrecen las casas de apuestas y si te resultan convenientes.

Conclusión

En resumen, aprender cómo hacer apuestas deportivas es bastante sencillo, solo tienes que considerar algunas características de las casas de apuestas antes de elegir una para jugar.

Primero que nada asegúrate de la fiabilidad de la plataforma a través de reseñas y opiniones. Verifica qué bonos y promociones ofrece, así como los medios de pago y las herramientas adicionales disponibles. Todos estos son detalles que, en el conjunto, permitirán que disfrutes plenamente de esta experiencia.