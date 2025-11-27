En esta reseña podremos ver y analizar diferentes casas de apuestas en Chile. Rojabet es una de las casas más populares en el país, en parte gracias a su código promocional Rojabet. Sin embargo, no es la única plataforma de juego que eligen los chilenos. Betano, Bet365 y Novibet son otras de las casas conocidas actualmente.

¿Qué tener en cuenta cuando elegimos la mejor casa de apuestas?

Para comparar estas casas de apuestas, podemos tener en cuenta ciertas características, por ejemplo, la cantidad de deportes y mercados disponibles en cada plataforma, la variedad de tipos de apuesta y la competitividad de las cuotas. Todas las casas compiten para fidelizar usuarios, así que ofrecen beneficios similares.

Oferta deportiva de las casas de apuestas

Rojabet

En Rojabet Chile hay más de 20 deportes disponibles, entre ellos baloncesto, tenis y hockey. También destaca el fútbol, el deporte más seguido del país, con acceso a múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

En Rojabet Chile hay más de 20 deportes disponibles, entre ellos baloncesto, tenis y hockey. También destaca el fútbol, el deporte más seguido del país, con acceso a múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

Entre las ligas que ofrece la plataforma se encuentran Primera División, Copa Libertadores, Bundesliga, Premier League y muchas otras opciones para apostar en vivo.

Betano

En esta plataforma la oferta deportiva no es menor. El número de disciplinas disponibles supera las 30 categorías, lo que permite apostar desde los deportes más tradicionales hasta competiciones menos comunes.

Además, en la sección de eventos en vivo puedes ver todos los partidos que se están disputando en tiempo real, junto con los encuentros destacados del día.

Betano ofrece apuestas en la NBA, NFL, Roland Garros, ligas europeas de fútbol y muchas otras competiciones relevantes para los usuarios de Chile y Latinoamérica.

Betano ofrece apuestas en la NBA, NFL, Roland Garros, ligas europeas de fútbol y muchas otras competiciones relevantes para los usuarios de Chile y Latinoamérica.

Bet365

En esta casa de apuestas encontrarás una amplia lista de disciplinas, desde las más populares hasta aquellas menos conocidas por el público general. Entre las opciones especiales destacan los deportes de invierno, donde es posible apostar al biatlón, al esquí de fondo e incluso al hockey sobre hielo.

Novibet

En esta casa de apuestas, la principal novedad son los juegos virtuales, donde la plataforma destaca por tener una de las ofertas más completas del mercado. En la pestaña dedicada a esta modalidad, es posible acceder a Liga de Fútbol, Copa de Fútbol, baloncesto, tenis y horse racing, entre otras opciones. Además, varios de los juegos virtuales deportivos forman parte de la sección de casino en línea de Novibet, lo que amplía aún más la variedad disponible.

Si deseas conocer cómo funcionan las promociones para nuevos usuarios, puedes revisar el código promocional de Novibet y sus beneficios.

Cuotas

Ejemplos de cuotas de las casas de apuestas

Casa de apuestas Cuotas de Premier League Cuotas de NBA Cuotas de MLS Rojabet 2.40 – 3.75 – 2.70 1.82 – 2.00 2.15 – 3.40 – 3.40 Betano 2.42 – 3.70 – 2.72 1.83 – 2.00 2.20 – 3.30 – 3.40 Bet365 2.38 – 3.80 – 2.70 1.85 – 2.00 2.15 – 3.25 – 3.50 Novibet 2.50 – 4.00 – 2.85 1.85 – 2.00 2.10 – 3.40 – 3.55

Análisis de cuotas

Como podemos ver en los ejemplos anteriores, las cuotas son similares entre las casas de apuestas comparadas. Estos son ejemplos de eventos particulares dentro de los campeonatos Premier League, NBA y MLS. Si bien estas cuotas pueden variar a medida que se acerca el evento, podemos observar que Novibet es la plataforma con cuotas más altas al momento de esta reseña.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apuesto en Chile?

¿Hay bonos de bienvenida disponibles?

Sí. Si te registras en Rojabet chile podrás recibir el 100% extra hasta 1.000.000 CLP. El bono está dividido en tres tramos, reintegro en el primer depósito hasta 200.000 CLP; tope de 300.000 CLP en el segundo depósito y tope de 500.000 CLP en el tercero. Existe un bono para deportes y otro para casino.

¿Cuáles son las apuestas más fáciles de hacer?

Hay diferentes tipos de apuestas para realizar: simples, combinadas, en sistema, hándicap y varias más. En general, las más fáciles para comenzar son las apuestas simples, ya que solo requieren pronosticar un único resultado por partido y apostar a una sola cuota.

¿Cómo creo mi cuenta para apostar en Rojabet Chile?

Ingresa en la web oficial de Rojabet Chile y haz clic en el botón “Registrarse”. Allí completa el formulario con los siguientes datos: nombre de usuario, email, país de residencia, moneda y contraseña. Acepta los términos y condiciones antes de continuar con el relleno de datos personales.