Argentina vs Colombia se verán las caras en una de las semifinales más esperadas del Mundial Sub 20 Chile 2025. El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será escenario del choque entre dos potencias sudamericanas que llegan en gran forma: los dirigidos por Diego Placente encadenan cinco victorias seguidas, mientras que los de Héctor Cárdenas levantaron vuelo en los cruces directos.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en Santiago (18:00 en Medellín), y definirá al rival del ganador entre Marruecos y Francia en la gran final del domingo 19. En Al Aire Libre te ofrecemos todos los pronósticos.

🔮 Los mejores pronósticos del Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20

Las mejores casas de apuestas prevén un duelo intenso y con goles, donde Argentina parte como favorita por su contundencia y jerarquía, aunque Colombia llega con confianza tras dejar en el camino a España.

Cuotas 22Bet

🇦🇷 Argentina Sub 20 gana: 1.85

🤝 Empate: 3.40

🇨🇴 Colombia Sub 20 gana: 4.00

👉 Ambos equipos anotan: 1.90

👉 Más de 2.5 goles: 2.05

Cuotas Megapari

Argentina avanza a la final: 1.60

Colombia avanza a la final: 2.30

Empate y ambos anotan: 4.70

Resultado exacto 2-1 Argentina: 7.20

🆚 ¿Cómo llegan Argentina y Colombia al duelo de semifinales del Mundial Sub 20?

🇦🇷 Argentina Sub 20

El equipo de Diego Placente llega encendido, con cinco victorias en cinco partidos y apenas dos goles en contra. En cuartos de final derrotó 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, mientras que en octavos goleó 4-0 a Nigeria.

La Albiceleste ha mostrado su mejor versión colectiva, con transiciones rápidas, presión alta y una defensa sólida. Su gran figura es Alejo Sarco, autor de cuatro tantos y aspirante a la Bota de Oro adidas. Sin embargo, Argentina tendrá dos bajas sensibles: Carrizo (suspensión) y Valente Pierani (lesión de rodilla).

📊 Últimos partidos:

Argentina 2–0 México

Argentina 4–0 Nigeria

Argentina 3–1 Cuba

Argentina 4–1 Australia

Argentina 1–0 Italia

📋 Posible XI:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

🇨🇴 Colombia Sub 20

Los dirigidos por Héctor Cárdenas viven un gran momento tras eliminar a España (3-2) en cuartos, con una noche inolvidable de Neyser Villareal, autor de un hat-trick. Sin embargo, la gran figura cafetera no podrá jugar la semifinal por acumulación de tarjetas.

Colombia combina orden y velocidad en ofensiva, con Óscar Perea y Joel Canchimbo como sus armas más peligrosas. Su camino al top 4 incluyó triunfos sobre Sudáfrica (3-1) y Arabia Saudita (1-0), además de empates ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

📊 Últimos partidos:

Colombia 3–2 España

Colombia 3–1 Sudáfrica

Colombia 1–0 Arabia Saudita

Colombia 0–0 Noruega

Colombia 1–1 Nigeria

📋 Posible XI:

Jordan García; Carlos Sarabia, Santiago Bazán, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Kéner González; Óscar Perea, Joel Canchimbo y Neyser Villareal (suspendido).

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el Argentina vs Colombia Sub 20?

📆 Fecha: Miércoles 15 de octubre

Miércoles 15 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (Chile y Argentina) / 18:00 (Colombia)

20:00 (Chile y Argentina) / 18:00 (Colombia) 🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📺 ¿Quién transmite EN VIVO el Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20?

El partido se podrá ver en vivo por Chilevisión, DSports (610 / 1610 HD) y FIFA+ (gratis). También estará disponible vía DGO y Amazon Prime Video en toda Latinoamérica.

📡 TV y Streaming:

TV Abierta: Chilevisión

Chilevisión TV Cable: DSports (610 / 1610 HD)

DSports (610 / 1610 HD) Streaming: FIFA+ (gratis) / DGO / Amazon Prime Video

📣 Sigue EN VIVO el Argentina vs Colombia Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y toda la cobertura desde el Estadio Nacional de Santiago de un clásico sudamericano que definirá a un finalista del Mundial Sub 20 Chile 2025.