4.5 rating Jugabet Casino 275% hasta 1.500.000 CLP + 375 giros gratis por 5 depósitos + de 8.000 tragamonedas; + de 700 mesas de casino en vivo; despósitos instantáneos con WebPay. Terms & Conditions 18+. Primer depósito de 5.000 CLP. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. OBTENER EL BONO JUGABET DE CASINO

Nos registramos en Jugabet Casino en Chile para probar su funcionamiento y entregar una reseña basada en la experiencia en primera persona. Nos registramos, hicimos un depósito de 5.000 CLP, activamos el bono de bienvenida con el código promocional y retiramos para comprobar si se cumplen los plazos informados. Además, analizamos el catálogo de juegos y el casino en vivo.

Nuestro veredicto es que Jugabet es uno de los mejores casinos online en Chile y funciona bien para fans de las tragamonedas, casino en vivo en español y usuarios que buscan bonos de bienvenida a más largo plazo, aunque tengan rollover exigente.

Característica Detalle Licencia Licencia N.º 1668 JAZ de Curazao Bono de bienvenida 275% hasta 1.500.000 CLP + 375 giros gratis en 5 depósitos Catálogo de juegos Más de 8.000 tragamonedas, bingo, juegos instantáneos y más de 700 mesas de casino en vivo Métodos de pago más usados WebPay y MACH

¿Es Jugabet Casino confiable en Chile?

Sí, Jugabet Chile es confiable. Se trata de una empresa operada por Castianes B.V., con licencia internacional No.1668 JAZ de Curazao.

Aunque este sitio es legal y funciona en Chile, no está regulado localmente, ya que el país aún no cuenta con legislación específica sobre casinos online. Es decir que jugamos bajo una licencia offshore y que, en caso de conflictos, se debería plantear ante la Curaçao Gaming Authority (CGA), ente regulador oficial del país donde está tramitada la licencia.

Jugabet solo permite el acceso a mayores de 18 años y promueve el juego responsable con un apartado donde brinda información al respecto.

Bono de bienvenida Jugabet Casino: 275% + giros gratis

Las personas que se registren por primera vez en Jugabet pueden activar el bono de bienvenida que bonifica el 275% de los primeros 5 depósitos, hasta 1.500.000 CLP, además de 375 giros gratis.

Puedes registrarte con el código promocional AALJB y activar el bono de bienvenida. Este bono es interesante para jugadores que quieren jugar más arriesgando menos dinero propio, que disfrutan de jugar en tragamonedas y que tienen intenciones de mantener una continuidad en el sitio aprovechando las 5 bonificaciones. Nosotros hicimos solo el primero de los depósitos para nuestra prueba; antes tuvimos que verificar el número de teléfono y correo desde el menú de nuestro perfil, solo nos tomó dos minutos.

Los giros gratis con cada depósito son para Coin Volcano, Leyendas del Olympus 1000, Book of Rio, Black Wolf y Fortune Crystal, respectivamente.

Eso sí, es importante que consideres los términos más importantes del bono que debes cumplir:

Depósito mínimo: 5.000 CLP

Rollover: 25x en el primer depósito y 30x en los otros cuatro

en el primer depósito y en los otros cuatro Límite de ganancia retirable: 10 veces el bono

el bono Plazo por tramo: 7 días

OBTENER EL BONO JUGABET DE CASINO

Mi experiencia jugando en Jugabet Casino

Probamos Jugabet durante dos semanas con un depósito inicial de 5.000 CLP, usando las tragamonedas, juegos rápidos y las mesas en vivo; llegamos a tener un pozo de casi 40.000 CLP.

Jugamos en tragamonedas con volatilidad alta como Sweet Bonanza 1000 (RTP 96,50%), apostando 200 CLP por giro; compramos 10 giros gratis y ganamos 10 más, cerrando la sesión con ganancias de 2.150 CLP.

Luego probamos Gates of Olympus Super Scatter, pero perdimos 1.200 CLP rápido y decidimos cambiar. El juego donde más tiempo estuvimos fue Egypt Fire Hold & Win (RTP 96%), con sesiones de más de una hora, haciendo giros de 200 CLP. También probamos Aviator, JetX y varias versiones de Plinko.

En el casino en vivo jugamos mayormente en mesas de Blackjack Latino porque permiten una interacción más cálida. Aquí, el chat con el crupier y los otros participantes es más divertido y familiar. Apostamos 1.000 CLP por mano.

La transmisión funcionó bien tanto con Wi-Fi como con datos móviles. Solo notamos un poco más de retraso usando datos, pero no afectó al juego.

Lo que más nos gustó fue la sección exclusiva de mesas en vivo en español .

. Lo que menos nos convenció es que el RTP y la volatilidad no aparecen visibles en los juegos; tuvimos que entrar a la página de los proveedores para obtener esa información.

Catálogo de juegos del casino online Jugabet

Hay más de 10.000 juegos en el casino de Jugabet, incluyendo tragamonedas, juegos instantáneos, bingo y mesas en vivo de proveedores reconocidos como Pragmatic Play, Playson, Fazi, Endorphina o Evolution.

Nosotros aprovechamos que en cada sección está el listado de proveedores y, haciendo clic sobre la marca, accedimos a la oferta disponible de cada uno.

Tragamonedas

Es la categoría más grande; aquí encontramos temáticas de frutas, libros, joyas, mitología, clásicas, dulces organizadas en secciones que incluyen novedades, los más populares, juegos del mes, exclusivos de Jugabet, juegos con mecánica Megaways y recomendados.

Dentro de esta categoría también están los juegos clásicos de casino: ruleta, blackjack, baccarat y póker en diferentes versiones, en video.

En este casino la búsqueda es diferente a la mayoría, ya que se hace con la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla por nombre o dentro de las categorías principales: tragamonedas, juegos instantáneos, casino en vivo y bingo.

Jugabet casino en vivo

El casino en vivo tiene más de 700 mesas de Evolution, Ezugui, Playtech, Pragmatic Play y otros. La oferta incluye ruleta, blackjack, baccarat, póker en vivo y game shows como Crazy Time, Lightning Roulette, Mega Wheel y Sweet Bonanza CandyLand.

Lo que más valoramos es la sección exclusiva de mesas en español con muy buena calidad de transmisión y participación de varios jugadores chilenos.

JUGAR EN EL CASINO EN VIVO

Juegos crash

Este es otro ítem que destaca a Jugabet por sobre otros sitios como Stake, que solo ofrece juegos originales de la marca y en menor cantidad. Jugabet tiene 78 juegos que incluyen varias versiones de Plinko, Aviator, Mines, Balloon, Keno y otros.

Jackpots progresivos disponibles

Hay 219 juegos con jackpot, nosotros quisimos probar juegos menos populares y jugamos en Rainbow Jackpots de Red Tiger con 2.000 CLP por giro y, al cabo de 20 minutos de sesión, ganamos un jackpot de 30.000 CLP que aumentó bastante nuestra cuenta y nos permitió seguir jugando.

JUGAR EN EL CASINO DE JUGABET

Métodos de pago en Jugabet Casino Chile

Jugabet ofrece métodos de pago y retiro locales en pesos chilenos que incluyen billeteras digitales, transferencias bancarias y criptomonedas.

Método de pago Depósito mínimo Plazo de acreditación WebPay 2.000 CLP Instantáneo MACH 2.000 CLP Instantáneo Khipu 2.000 CLP Instantáneo Transferencia bancaria 2.000 CLP Instantáneo Skrill / Neteller 10.000 CLP Instantáneo Criptomonedas Variable Instantáneo

Nosotros hicimos un depósito de 5.000 CLP con WebPay y el dinero se acreditó instantáneamente.

Los retiros se realizan mediante transferencia bancaria; nosotros retiramos hacia nuestra cuenta de BancoEstado un jueves por la mañana y el dinero se acreditó el lunes siguiente, también por la mañana y no se aplicaron comisiones.

Nota: Es obligatorio completar la verificación de identidad antes de solicitar un retiro. Nosotros la completamos inmediatamente después de abrir la cuenta con una copia del frente y dorso de la cédula y una selfie. Recibimos la aprobación después de 12 horas aproximadamente.

Jugar en el casino desde la Jugabet app

La Jugabet app está disponible únicamente para Android, que se descarga en formato APK directamente desde el sitio.

Aunque no hay una app para iOS, nosotros jugamos también desde un iPhone 13 usando la versión móvil y, comparándola con la app que descargamos en un teléfono Motorola, las opciones son las mismas, incluyendo tragamonedas, juegos instantáneos, casino en vivo y promociones.

En ambos casos la experiencia fue bastante cómoda; la navegación fue fluida, los juegos cargaron rápido y solo notamos una demora extra, aunque no significativa, al cargar los juegos desde la versión móvil. Entramos en mesas en vivo y jugamos sin cortes, tanto con Wi-Fi como con datos móviles.

Atención al cliente y experiencia de usuario

La calidad del servicio de atención al cliente es clave en la confiabilidad del casino y, en el caso de Jugabet, nos sorprendió la eficiencia. El servicio funciona 24/7 a través de un chatbot y, en el caso de requerirlo, te atiende un operador en vivo.

Nosotros usamos ambas opciones y notamos que el bot es eficiente con respuestas completas sobre los temas frecuentes. Por otro lado, el agente en vivo nos respondió pocos segundos después de solicitarlo, de manera amable y eficaz sobre los pasos a seguir para la verificación de identidad.

Existe la opción de comunicarse a través de correo electrónico; nosotros no la utilizamos.

Chat 24/7

Correo electrónico: support@jugabet.cl

Veredicto sobre Jugabet Casino

Durante nuestra prueba en Jugabet Casino en Junio 2026 encontramos un casino con un catálogo de más de 10.000 juegos, buena oferta de en vivo con una sección exclusiva en español, depósitos instantáneos con WebPay y MACH y una experiencia estable tanto en celular como en computadora.

Tras dos semanas de pruebas, consideramos que este casino online funciona bien para jugadores fanáticos de las tragamonedas, de las mesas en vivo y de los bonos para múltiples depósitos.

No es la opción adecuada para quienes prefieren bonos rápidos con rollover bajo o para usuarios exigentes de iPhone.

Pros Contras Más de 10.000 juegos disponibles El primer bono exige un rollover de 25x y los siguientes de 30x Buena sección exclusiva de casino en vivo en español No se informa el RTP ni la volatilidad de los juegos Depósitos rápidos en pesos chilenos mediante WebPay — Experiencia estable en versión web, móvil y aplicación —

REGISTRARSE EN EL CASINO JUGABET

Preguntas frecuentes

¿Es Jugabet Casino legal y seguro en Chile?

Sí. Jugabet opera en Chile con la licencia internacional No. 1668 JAZ de Curazao, aunque no está regulada localmente por falta de legislación. Además, utiliza cifrado SSL para protección de los datos y acepta métodos de pago locales en pesos chilenos.

¿Cuál es el bono de bienvenida del casino Jugabet?

El bono de bienvenida consiste en una bonificación total de hasta el 275% hasta 1.500.000 CLP y 375 giros gratis distribuidos en los primeros cinco depósitos.

¿Puedo jugar Aviator en Jugabet Casino?

Sí, puedes jugar a Aviator de Spribe, pero también puedes encontrar otras versiones similares con la misma mecánica.

¿Qué slots cuentan para liberar el bono de bienvenida de Jugabet?

Las tragamonedas contribuyen al 100% para cumplir el rollover del bono. Los juegos de mesa y otras categorías pueden contribuir en menor porcentaje o no contribuir. Antes de activar el bono, revisa los términos.

¿Cuánto tarda Jugabet en pagar los retiros del casino?

Los retiros en Jugabet se realizan a través de transferencia bancaria y pueden demorar hasta 48 horas hábiles.

¿Cómo descargar la app de Jugabet Casino en Android e iOS?

La app está disponible únicamente para Android, ingresa desde tu celular al sitio y busca la opción“App para Android” en el menú principal.

Jugabet Casino está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años. Si el juego está afectando tu bienestar o el de alguien cercano, podés comunicarte con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) al 600 360 7777, disponible de lunes a viernes.