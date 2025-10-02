El pasado fin de semana el fútbol chileno se conmocionó debido a la descompensación que sufrió Patricio Toledo en el partido de despedida de los capitanes de Universidad Católica.

El histórico portero se desplomó en la cancha, generando la preocupación de sus compañeros y de los hinchas asistentes. Finalmente se confirmó que el otrora guardameta sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que se encuentra en proceso de recuperación.

🙌 Patricio Toledo será dado de alta

Tras lo ocurrido, Toledo ha permanecido en la Clínica de la Universidad de los Andes, aunque ya tiene fecha para ser dado de alta, según confirmó su esposa Elizabeth Serrano a través de su cuenta de Instagram.

“Sale el sol para nuestra familia. Mi Pato Toledo, con sus ganas, su tenacidad ha jugado su mejor partido. Es un bendecido. Mañana lo tendremos en casa”, dijo en sus redes sociales.

“Como familia les enviamos con gratitud todo nuestro amor y cariño por no dejar de creer y estar pendientes siempre. Gracias a la Clínica Los Andes y a todos los que contribuyeron; médicos, enfermeros, kines, jefe de seguridad, etc. Gracias y los queremos”, completó.

