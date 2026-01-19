En plena pretemporada, Colo Colo abrió un debate que nadie esperaba… y no fue por un resultado ni una lesión. Aunque los resultados en la Serie Río de La Plata no han acompañado, el rendimiento individual de Javier Correa volvió a quedar en evidencia tras marcar un doblete ante Alianza Lima. Sin embargo, esta vez el foco no estuvo solo en los goles, sino en una decisión comunicacional que abrió un debate inmediato entre hinchas de distintos clubes.

Una publicación oficial del Cacique en redes sociales instaló un apodo que generó ruido, comparaciones inevitables y una ola de reacciones que incluyó incluso a fanáticos de Universidad Católica.

❓ ¿Por qué el apodo de Javier Correa generó polémica en Colo Colo?

Tras el partido ante Alianza Lima, la cuenta oficial de Colo Colo en X celebró la actuación del delantero argentino con un mensaje que no pasó desapercibido: decidió llamarlo “Toro”, un sobrenombre históricamente asociado a Fernando Zampedri, goleador y referente absoluto de Universidad Católica.

La elección no fue casual para muchos usuarios. En redes sociales rápidamente se instaló la lectura de una posible indirecta, considerando el peso simbólico del apodo y su identificación directa con el ídolo cruzado.

Doblete del Toro ⚽️⚽️



Revive los goles de Javier Correa en el duelo ante Alianza Lima por la @SerieRdeLP ⚪️⚫️🤟🏼 pic.twitter.com/qT3dcziXmZ — Colo-Colo (@ColoColo) January 19, 2026

El debate creció justamente por ese punto. Zampedri ha construido su identidad futbolística bajo ese apodo, consolidado tras seis temporadas consecutivas como máximo goleador del Campeonato Nacional y convertido en un sello propio en San Carlos de Apoquindo.

En cambio, Javier Correa nunca había sido identificado de esa forma en sus pasos anteriores, lo que aumentó la sorpresa y alimentó la comparación directa entre ambos delanteros.

💬 Así reaccionaron los hinchas de la UC y Colo Colo

Las respuestas no tardaron en aparecer y fueron transversales. Desde el lado cruzado, varios seguidores reaccionaron con ironía y molestia ante el uso del sobrenombre, mientras que en el propio mundo albo también hubo sorpresa y críticas hacia la publicación. Entre los comentarios que circularon en redes sociales se pudieron leer frases como:

“¿Toro? Ternero será…”, “Toro al revés, porque pasa lesionado” y “¿Toro? ¡¿En serio?!”.

Desde la vereda alba, el desconcierto fue similar, con mensajes como: “¿Cómo le vas a poner ese sobrenombre, CM gagá?”, “¿Cuándo le han dicho Toro?” y “Toro castrado será”.

🗣️ ¿Qué dijo Javier Correa tras su doblete en la Serie Río de La Plata?

Más allá del debate digital, el propio delantero argentino se refirió a las críticas que ha recibido desde su llegada a Macul. Tras el duelo ante Alianza Lima, Correa fue directo y sin filtros:

“Se habló mucho de mí, pero me lo tomo con tranquilidad y calma. Hay muchos que quieren estar en mí lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa”. Una declaración que refuerza su carácter y explica por qué, incluso en un contexto adverso, sigue siendo uno de los nombres más comentados del plantel albo.

📊 ¿Cómo han sido los números de Javier Correa en Colo Colo?

Pese a las críticas, las cifras respaldan al delantero. En su paso por Colo Colo, Correa suma 22 goles en 52 partidos oficiales, registros que explican por qué sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo de Fernando Ortiz. No obstante, sus fallos en momentos clave y la irregularidad colectiva del equipo han mantenido abierta la discusión sobre su verdadero impacto.

🧩 En resumen

Colo Colo bautizó como “Toro” a Javier Correa en una publicación oficial

El apodo está históricamente ligado a Fernando Zampedri en la UC

La decisión generó reacciones cruzadas entre hinchas albos y cruzados

Correa respondió a las críticas tras marcar un doblete en Uruguay

El debate se instaló en plena pretemporada y sigue abierto en redes

