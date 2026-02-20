El Estadio San Mamés de Bilbao vivirá este viernes 20 de febrero, a las 17:00 horas de Chile, el partido que abre la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Athletic Club, noveno con 31 puntos y con la vista puesta en los puestos europeos, recibe a un Elche que sufre en la parte baja: decimosexto con 25 unidades, a solo un punto de la zona de descenso y con siete partidos seguidos sin ganar.

Ernesto Valverde y sus leones llegan con tres partidos invictos y el impulso del 2-1 ante Real Oviedo en la jornada anterior, con Gorka Guruzeta, Nico Williams y Raúl García como principales amenazas ofensivas. San Mamés ha sido una fortaleza: cuatro victorias en cinco partidos como local esta temporada.

Lucas Cepeda, flamante refuerzo del Elche, tendrá su prueba de fuego en uno de los estadios más difíciles de España. El chileno llega a un equipo que no conoce la victoria desde hace siete jornadas: el último buen resultado fue el empate 0-0 en el Martínez Valero ante el mismo Athletic en octubre pasado. Rafi Mir, máximo goleador con seis tantos, es la única carta de esperanza para el técnico Eder Sarabia ante un equipo bilbaíno que nunca regala nada en casa.

El árbitro Alejandro Hernández Hernández y Carlos del Cerro Grande en el VAR dirigirán el compromiso. El viernes, San Mamés dirá si el Elche puede rescatar un resultado vital o si el Athletic lo hunde aún más en la angustia de la tabla

