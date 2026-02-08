El domingo 8 de febrero asoma como una jornada de alto voltaje para el público chileno en España. Desde las 14:30 horas de Chile, Atlético de Madrid y Real Betis se enfrentarán en el Riyadh Air Metropolitano, en un cruce que no solo mide aspiraciones en LaLiga, sino también el momento más delicado de la temporada para Manuel Pellegrini.

El conjunto bético llega golpeado tras el contundente 0-5 recibido ante el mismo rival en la Copa del Rey, resultado que encendió las alarmas en Sevilla y que obliga al equipo del “Ingeniero” a reaccionar de inmediato para no perder terreno en la lucha por Europa. Al frente estará un Atlético sólido, fuerte como local y con una ofensiva en alto nivel liderada por Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

🔴 Atlético de Madrid vs Real Betis minuto a minuto

👉 Sigue aquí el EN VIVO con el relato jugada a jugada, goles, incidencias y reacciones del partido por la Fecha 23 de LaLiga 2025/26.



📣 Sigue AlAireLibre.cl EN VIVO minuto a minuto para conocer el resultado final y ver si Manuel Pellegrini logra levantar al Betis en su visita al Atlético de Madrid por LaLiga 2025/26.