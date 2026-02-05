La Copa del Rey entra en su zona más caliente y Real Betis vuelve a escena en un escenario de máxima exigencia. Este jueves, en el Estadio de La Cartuja, el equipo de Manuel Pellegrini se mide ante el Atlético de Madrid en una eliminatoria directa que no ofrece segundas oportunidades: ganar o despedirse del torneo.

Para el público chileno, el foco es claro. El Ingeniero afronta uno de los partidos más complejos de su temporada, condicionado por un calendario apretado, un rival de jerarquía y una larga lista de bajas que obligan a ajustar piezas y lectura táctica. Aun así, el Betis llega con confianza tras vencer al Valencia en LaLiga y al Feyenoord en Europa League, resultados que reforzaron el pulso competitivo del equipo.

El contexto amplifica la tensión. Betis y Atlético, junto al Barcelona, son los únicos clubes españoles que siguen vivos en tres competiciones en febrero, pero esta tarde uno quedará fuera. Además, el choque tiene continuidad inmediata: ambos volverán a enfrentarse el domingo por LaLiga en el Metropolitano, lo que convierte este duelo copero en un capítulo clave de una semana cargada de rivalidad y desgaste.

⏱️ Betis vs Atlético Madrid minuto a minuto

